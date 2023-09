Veronica Angeloni, il gioiello si perde tra le curve: décolleté da 18 carati

Fresca di abbandono dell’attività agonista, la rinomata pallavolista Veronica Angeloni ora si dedica ad altro pur mantenendo un legame strettissimo con l’ultima società in cui ha militato

Ventidue anni al servizio del volley, in palestra, tra bagher e muri e schiacciate. Veronica Angeloni in questi tre lustri più quasi mezza dozzina d’anni ha calcato i più prestigiosi campi del mondo della pallavolo, esibendo la grinta di chi sa rialzarsi a seguito di qualche momento di difficoltà, la caparbietà di chi vuole raggiungere il successo. Ora è il momento di voltare pagina.

Nata a Massa da madre sudamericana e padre italiano, inizia a praticare il volley nel 1994. Quasi un lustro dopo, entra a far parte della sua prima squadra di club, la Carrarese (scelta peculiare visto il campanilismo che intercorre con Massa), dove resta per tre stagioni in Serie C. Dal 2001 al 2004 disputa il campionato di Serie B1 con il Club Italia.

Nella stagione 2004-05 viene ingaggiata dal Chieri e fa il suo debutto nella massima serie ingaggiata, vincendo una Top Teams Cup e guadagnandosi a termine campionato il premio come migliore giovane della Serie A1. Dopo una stagione nel Forlì, nell’estate 2009 ottiene la convocazione in nazionale vincendo la medaglia d’oro alla XXV Universiade.

Nel gennaio 2012 si trasferisce alla squadra russa del Zareč’e Odincovo con cui resta per le successive due stagioni. Va poi a giocare per il Saint-Raphaël in Francia nella stagione 2015-2016 e conquista lo scudetto. Dopo aver trionfato anche nella Supercoppa 2016, lascia la Costa Azzurra per approdare nella Proliga indonesiana con il Gresik Petrokimia, nelle cui fila disputa il campionato 2017.

Il ritorno in patria e il successo mediatico: splendida Veronica Angeloni

Dopo una fugace apparizione al Festival di Sanremo 2014, nel 2017 partecipa alla seconda edizione del Grande Fratello VIP. Il richiamo del campo però è troppo forte: Angeloni pur essendo nativa di Massa non è certo adatta a ricoprire il ruolo di massaia che cucina canestrelli al ragù tutto il santo giorno. Ritorna perciò a giocare nei campionati italiani nel marzo 2018 con il Pesaro, in Serie A1. Nell’annata successiva fa un passo indietro, accasandosi in A2 al Marsala. È però nuovamente in massima serie nell’annata 2019-20 con la neopromossa Wealth Planet Perugia.

Dalla stagione 2021-22 difende i colori della Savino Del Bene, sempre in Serie A1, con cui vince la Challenge Cup e, nella successiva, la Coppa CEV.

Dopo una carriera lunga e ricca di soddisfazioni, Angeloni ha deciso di “appendere le ginocchiere al chiodo” e di porre fine alla sua carriera da atleta. Il suo cammino nel mondo della pallavolo però non si interrompe, visto che, dopo due stagioni in maglia Savino Del Bene Volley, rimarrà all’interno della medesima società, andando a ricoprire un nuovo ruolo, quello di responsabile delle relazioni esterne e marketing.

Il suo ultimo post su Instagram è volto proprio a ribadire questo suo nuovo percorso. Nella didascalia si legge infatti: “Mamma miaaaa. Incredibile serata in occasione dell annuale celebrazione dell’azienda Savino Del Bene trasporti. Orgogliosa di averne fatto parte nel ruolo di Brand Ambassador & Relazioni Esterne per la società @savinodelbenevolley #proud #sdb”.