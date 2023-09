Vettel torna in pista: è già ‘ufficiale’

By

Sebastian Vettel torna al volante di una Formula 1 e lo fa sul tracciato di casa: il ritorno del campione tedesco è già ‘ufficiale’

Di ritorni è ricco il mondo dello sport. L’ultimo in ordine di tempo è stato quello di Daniel Pedrosa che ha disputato con una wild card il Gp di Misano di MotoGP, sfiorando anche il podio.

Sempre in ambito motoristico, c’è da segnalare il ritorno al volante di una Formula 1 di Sebastian Vettel. Il pilota tedesco ha lasciato il circus lo scorso anno, alla fine del campionato 2022. Un addio che ha lasciato il segno nel paddock perché l’ex Red Bull e Ferrari è un personaggio capace di farsi voler bene da tutti (o quasi).

Ecco allora che, fin dall’annuncio della fine della sua carriera, si sono rincorse le voci sulla possibilità di rivederlo ancora in Formula 1. Detto, fatto: Vettel è tornato davvero a guidare una vettura di F1, pur non rientrando realmente nel mondo che ha deciso di lasciare appena un anno fa.

Vettel torna a guidare una Red Bull

Niente ritorno in attività per Sebastian Vettel, ma ritorno al volante di un bolide di F1 e che bolide. Si tratta, infatti, della Red Bull RB7, la vettura con la quale lo stesso Vettel riuscì a laurearsi campione del mondo nel 2011.

L’occasione per rimettersi al volante è arrivata sabato 9 settembre nel corso dell’evento ‘Red Bull Formula Nurburgring’ al quale hanno preso parte anche altri piloti ed ex piloti. Oltre a Vettel, erano presenti infatti anche Yuki Tsunoda, Ralf Schumacher, David Coulthard e ancora Gerhard Berger e Mathias Lauda.

Tornando al pilota tedesco, Vettel si è presentato in pista con una tuta completamente bianca con sulla destra la bandiera tedesca. Classico il casco sfoggiato dall’ex pilota che si è messo al volante della Red Bull RB7 per qualche giro di pista. Un ritorno emozionante per uno dei piloti più iconici della F1 degli ultimi tempi.

Quattro volte campione del mondo, Vettel ha legato i suoi trionfi al marchio Red Bull, anche se è stato a lungo anche in Ferrari. Dal 2015 al 2020 senza però riuscire a riportare un titolo iridato a Maranello. Dopo gli ultimi due anni in Aston Martin la decisione di appendere i guanti al chiodo.

La scorsa settimana il ritorno in pista al volante di una Red Bull per un salto indietro nel tempo, come raccontato dallo stesso Vettel al termine della giornata.