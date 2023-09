Addio Osimhen: accordo col nuovo club

Il Napoli trema per l’addio di Victor Osimhen: possibile l’accordo con un altro club. Difficilmente De Laurentiis potrà trattenerlo questa volta

Il centravanti nigeriano è senza dubbio il vero punto di forza degli azzurri e si è visto anche in questo avvio di stagione. Fra qualche mese, però, il suo futuro potrebbe tingersi di altri colori.

I suoi 26 gol sono serviti nella scorsa stagione per trascinare il Napoli alla conquista del suo terzo Scudetto. Victor Osimhen è diventato in mano a Spalletti il miglior centravanti della Serie A e anche in questo avvio con Garcia sta dimostrando ancora una volta il suo fantastico valore. Solo con la Lazio è rimasto a digiuno, limitato dagli uomini di Sarri e non apparso esplosivo come sempre.

De Laurentiis ha fatto di tutto per trattenerlo in questa rovente estate di mercato. La corte dell’Arabia Saudita è stata serratissima, con almeno un paio di club della Saudi Pro League che erano pronti a ricoprirlo d’oro. Si era parlato di circa 30 milioni di euro netti a stagione per lui e 200 per il Napoli. Alla fine non se n’è fatto nulla e anche il rinnovo di contratto con i partenopei continua ad essere in stand-by.

Alla porta di Castel Volturno questa volta, però, potrebbero esserci club inglesi e non sirene saudite.

Napoli, occhio alla cessione di Osimhen: il Chelsea fa sul serio

Osimhen era già accostato alla Premier League lo scorso anno, quando il Manchester United sembrava voler intavolare un fantomatico scambio con Cristiano Ronaldo. De Laurentiis sparò altissimo sulla contropartita cash (oltre 120 milioni) e alla fine non se ne fece più nulla.

Ma il capocannoniere della Serie A continua a piacere oltremanica, in particolar modo al Chelsea di Pochettino. I Blues sono partiti malissimo in campionato, collezionando appena 4 punti nelle prime 4 partite, frutto di una sola vittoria. A Londra si fa un gran parlare proprio di Osimhen come obiettivo per l’attacco, l’uomo giusto per risollevare le sorti di un club che ha speso moltissimo (più di tutti) ma non è riuscito a costruire una vera squadra.

Come riportato dal portale FootballTransfers, nella finestra estiva del 2024 il 25enne ex Lille potrebbe essere il grande colpo del Chelsea. Per quanto riguarda i contatti con l’entourage del giocatore ci sarebbe già stato qualcosa e potrebbe non essere così difficile arrivare ad un accordo. Il problema sarà poi accontentare le folli pretese economiche di De Laurentiis, che ha parlato di almeno 200 milioni per veder andar via il suo gioiello.

