Cristina Buccino e la sfilata di moda: dietro le quinte bollente a New York

La showgirl torna a brillare sui social con uno scatto davvero rovente a New York: tutti pazzi di Cristina Buccino

Il panorama del mondo dello spettacolo è ormai saturo di personaggi che, spesso e volentieri, lasciano il tempo che trovano. Non è, però, assolutamente il caso della meravigliosa Cristina Buccino che anche sui social è ormai consacrata come una delle regine assolute.

Oltre 3 milioni di followers solo su Instagram ed una bellezza che ammalia praticamente tutti, ad ogni suo minimo gesto. Un corpo statuario, oggetto del desiderio di milioni di italiani e probabilmente dell’invidia di qualche collega. Ma intanto il talento, anche in televisione, ha dato modo alla showgirl di mostrare tutta la sua poliedricità riscuotendo opinioni praticamente sempre positive. Cristina Buccino nasce in provincia di Cosenza, a Castrovillari, il 16 giugno 1985.

La sua carriera ha inizio principalmente come modella, con un grande successo tra i brand più gettonati e desiderati che le apre ben presto la strada dello show business. Al momento è una delle più affermate influencer e soprattutto conduttrice. In tv ha preso parte a diverse trasmissioni di grande successo: ‘Ciao Darwin‘, ‘L’Eredità‘, ‘Mistero’ e soprattutto ‘Tiki-Taka‘ al fianco di Melissa Satta sono solo un piccolo scorcio dei grandi successi della Buccino.

La showgirl calabrese sui social è estremamente attiva e offre aggiornamenti continui, quasi a cadenza quotidiana, ai suoi followers. Che si tratti di foto di lavoro, di relax in vacanza insieme ad amici e parenti il risultato non cambia: ogni suo post riscuote un seguito davvero molto importante. Cristina ha anche due sorelle: Maria Teresa e Donatella.

Buccino stratosferica: Cristina incanta tutti così

Il web ha quindi imparato in breve tempo a conoscerla e ad amarla, non solo per le grandi qualità in conduzione o sulla passerella ma anche per una delle bellezza più invidiate e ricercate d’Italia. Un corpo perfetto, curve da urlo ed una linea che sembra quella di una ragazzina: nonostante il trascorrere degli anni, il tempo non sembra aver minimamente intaccato la bellezza di Cristina.

In uno dei suoi ultimi scatti postati proprio su Instagram, la Buccino si è mostrata durante la preparazione prima di apparire agli eventi di uno dei brand più noti al mondo. “Ready for Michael Kors”, scrive la showgirl che durante trucco e parrucco si è concessa un selfie davvero bollente.

Dècolletè in primo piano, in un’istantanea tanto semplice quanto sexy e che mette in luce i punti forti di una meraviglia come la conduttrice. Cristina Buccino, ancora una volta, ha fatto centro: il post nel giro di poche ore è divenuto virale, tra likes e migliaia di commenti positivi.