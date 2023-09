EuroVolley, l’Italia asfalta la Francia: 3-0 e finale contro la Polonia

Dopo le fatiche contro l’Olanda, battuta solo 3-2 martedì, l’Italia della pallavolo vola in finale all’Europeo battendo 3-0 la Francia. Una gara che non ha mai avuto alcuna storia. I francesi Campioni Olimpici devono cedere di fronte ad una grandissima ItalVolley. 25-21; 25-19; 25-23. Il momento più combattuto della gara è stato proprio il finale della gara, quando la Francia ha tentato il tutto per tutto per vincere almeno un set ed allungare la gara.

Gli Azzurri volano in finale sabato, ancora al PalaLottomatica di Roma, dove alle 21 sfideranno i rivali polacchi. La Nazionale biancorossa allenata dalla leggenda della pallavolo serba Nikola Grbic, ha superato la Slovenia nel pomeriggio 3-1. I polacchi sono i vice Campioni del Mondo, battuti in casa proprio dalla Nazionale di Fefè De Giorgi lo scorso anno. Al PalaLottomatica, la Nazionale avrà un tifoso d’eccezione con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

DOMINIO ITALIA

Il sestetto della Nazionale deve fare a meno di Russo, quindi De Giorgi sceglie Mosca tra i due centrali. L’Italia gioca punto a punto durante il primo set contro i francesi. L’Italia estromette Patry dalla gara e si tiene contatto e sfrutta benissimo Lavia e Romanò in grande serata in attacco. Nel finale De Giorgi tira fuori il coniglio dal cilindro. Dentro Sbertoli in battuta e il palleggiatore di Trento fa la differenza in battuta e in difesa, permettendo all’Italia di scavare il solco decisivo tra sé e i transalpini.

Nel secondo set, l’Italia domina, alza il muro, Giannelli mette in mostra tutto il suo genio pallavolistico. La Francia prova a rientrare per darsi una speranza di pareggio, il CT Giani si gioca la carta N’Gapeth (Monseiur Magique non è al meglio) ma nulla può di fronte a Giannelli e compagni. De Giorgi la chiude con un’altra intuizione, inserendo Tommaso Rinaldi al servizio ed è 25-19.

3-0 ITALIA E FINALE DI EUROVOLLEY CONQUISTATA

Il terzo set comincia come il secondo, l’Italia domina. Gli Azzurri arrivano ad avere 7 punti di vantaggio. Poi un calo di concentrazione, dopo l’ennesima giocata geniale di Giannelli riporta la Francia a -1. A quel punto sale in cattedra Alessandro Michieletto, che chiude di fatto i giochi con un grande ace. Dopo il punto della vittoria, azzurri tutti ad abbracciare Simone Anzani, fuori dai convocati a causa di un problema cardiaco.

Ora a dividere l’Italia dal secondo titolo EuroVolley di fila dopo quello del 2021, c’è solo la Polonia, curiosamente vittoriosa sulla Slovenia, finalista nel 2021 all’Europeo vinto dall’allora “nuova” Nazionale di De Giorgi. La Polonia arriva con un arsenale d’attacco incredibile. Mentre ’Italia ci arriva con la forza del suo gruppo di giovani campioni per provare a chiudere un’altra doppietta europea come quelle del 93-95 e 2003-2005, firmate Velasco e Montali.