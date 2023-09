Inter-Juve battaglia senza fine: colpo a centrocampo

La rivalità tra Inter e Juve in campionato e sul calciomercato dura davvero da anni. E ora potrebbe esserci un nuovo scontro

Inter e Juve hanno entrambe cominciato la stagione in maniera positiva. Nove punti per i nerazzurri, sette per i bianconeri e il prossimo turno darà altri segnali importanti per questo campionato.

L’Inter è impegnato nel derby di Milano, ‘ospiterà’ i cugini del Milan in uno scontro tra ‘capoliste’. Una vittoria potrebbe mandare un chiaro rivale alle avversarie e la squadra di Inzaghi quest’anno punta con decisione alla seconda stella, un titolo scappato in extremis due anni fa e mai preso in considerazione lo scorso anno. Ora l’Inter e i suoi tifosi vogliono lo scudetto. In casa Juve la situazione è abbastanza diversa.

La società bianconera ha attuato un mercato al risparmio, è arrivato il solo figlio d’arte Timothy Weah e sono partiti invece ingaggi pesanti come Bonucci, Cuadrado, Di Maria e Paredes, quest’ultimo non riscattato dal Psg e poi ceduto dai francesi alla Roma. Le due squadre hanno attuato un mercato abbastanza diverso, ma ora potrebbero nuovamente sfidarsi sul calciomercato. Le due squadre sono sulle tracce di un giovane talento del calcio mondiale.

Inter e Juve, è sfida sul calciomercato

Secondo quanto riporta il sito iberico Fichajes Inter e Juve sono sulle tracce del gioiello danese del Salisburgo Maurits Kjaergaard, considerato da tanti come uno degli astri nascenti del calcio europeo. Il calciatore viene paragonato da molti alla stella del Manchester City Kevin De Bruyne ed ha grossi margini di crescita. Classe 2003, cresciuto nel Lyngby, ora milita tra le fila del Salisburgo e lo abbiamo visto tra i protagonisti nell’ultima stagione.

Non sarà semplice convincere la società della Red Bull a cedere il suo talento, ma Inter e Juve sono pronte a presentare un’offerta. Presto per parlare di cifre, ma in caso di buona stagione non è escluso che i due club offrano una cifra considerevole per prelevare il talento nordico. Inter e Juve, dopo anni si ritorna a duellare sul mercato. Le due squadre sono storicamente in cattivi rapporti, ma dai tempi di ‘Calciopoli’ fino a quelli più recenti dei tradimenti di Marotta e Conte le parti sono in fase di rottura totale.

Questa estate l’Inter ha acquistato un calciatore reduce da una lunga e storica esperienza in bianconero: stiamo parlando del colombiano Juan Cuadrado, esperto terzino che ha firmato con i nerazzurri a parametro zero. Inter e Juve, è pronta una nuova sfida sul mercato.