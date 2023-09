“Sono pronto”, Leclerc spiazza tutti: e se succedesse davvero..

Charles Leclerc ha spiazzato tutti con la sua ultima provocazione. I tifosi sono rimasti stupiti ma sperano che si possa avverare

Il pilota della Ferrari non sta attraversando un momento super positivo in Formula 1 ma non ha perso il sorriso e la voglia di lottare. A quanto pare le sue sfide vanno anche al di là del paddock.

A Monza Charles Leclerc ha ritrovato il sorriso, non per il risultato ma per il divertimento ottenuto nel gareggiare con il compagno di squadra. Una bellissima lotta ad armi pari, a suon di ruotate e tentativi di soprasso senza esclusione di colpi. Alla fine ad avere la meglio è stato Carlos Sainz, che ha difeso il suo terzo posto con le unghie e con i denti e non ha permesso al monegasco di festeggiare davanti ai tifosi della Ferrari.

La competitività ritrovata nel Gran Premio di casa dal Cavallino Rampante andrà adesso testata nel round di Singapore, con caratteristiche profondamente diverse e con una SF-23 che avrà anche qualche aggiornamento tecnico. Leclerc spera di proseguire nella sua rincorsa in classifica a quel terzo posto che potrebbe rappresentare l’obiettivo minimo per non considerare la stagione completamente fallimentare. Ottenerlo non sarà comunque facile, considerando anche la forza di competitor come McLaren, Aston Martin e soprattutto Mercedes.

Leclerc, la grande passione per la musica e l’ultima provocazione: “Sono pronto per l’Eurovision”

Nella mente di Leclerc in questo momento c’è però anche altro oltre alla Formula 1. La sua passione per la musica è nota da tempo, tanto che al pianoforte ha inciso anche la bellezza di tre brani, dimostrando a tutti il proprio talento.

Le composizione solo strumentali, AUS23, MIA23, MON23, sono ispirate ai tre Gran Premi di Australia, Miami e Monza, corsi in questa stagione. Un diletto che presto potrebbe diventare qualcosa di più, visto quanto annunciato dallo stesso pilota su Twitter.

Leclerc scherzando ma non troppo ha dichiarato di essere pronto a prendere parte al prossimo Eurovision Song Contest, che si terrà nel 2024 a Malmoe, in Svezia. La cosa nasce dal ritorno in gara del Principato di Monaco, che aveva interrotto la sua partecipazione nel 2006, dopo una serie di risultati deludenti.

Ora come rappresentante del piccolo Stato in mano alla famiglia Grimaldi potrebbe esserci proprio il #16. I tifosi non vedrebbero l’ora di ammirare la sua arte musicale e anche mediaticamente sarebbe davvero una bomba imperdibile. Chissà se alla fine l’idea andrà in porto. Non resta che attendere.