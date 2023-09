Cecilia fa impazzire i fan: selfie esplosivo

Cecilia, sorella dell’artista argentina Belen Rodriguez, nonché regina dei reality dall’isola dei famosi al Grande Fratello VIP, incanta ancora i propria fan su Instagram con l’ennesima opera d’arte

Dopo aver condotto insieme al fidanzato Ignazio Moser il programma di MTV Ex on the Beach – La rivincita degli ex, rifacimento dell’omonimo programma britannico, ingannando l’attesa per una nuova eventuale nuova schedulazione della trasmissione, Cecilia Rodriguez ha omaggiato i fan con un selfie allo specchio.

La Rodriguez nasce a Pilar, in Argentina, il 18 marzo 1990. Essendo quindi appartenente al segno dei pesci, la sua vita è costellata da molteplici delusioni in ambito sentimentale. L’artista ha infatti raccontato che la sua prima relazione, a 15 anni, con un ragazzo più grande di lei si è conclusa non appena ha scoperto che costui la tradiva mantenendo un’altra relazione parallela.

Arrivata in Italia, Cecilia non perde tempo a tergiversare e trova subito un altro fidanzato, il famigerato tronista di Uomini e Donne Francesco Monte, insieme al quale rimane dal 2013 al 2017. La storia arriva comunque a conclusione non appena la giovane nazionale argentina entra nella casa del Grande Fratello VIP. Apparentemente è l’incontro con Ignazio Moser a farle prendere la decisione di allontanare Monte.

In molteplici interviste successive al termine del programma, la Rodriguez ha chiarito che il loro rapporto fosse già all’epoca incrinato. Avere incontrato Moser è stato solo un ulteriore incentivo che ha fatto scattare la decisione.

Cecilia Rodriguez show: che foto allo specchio

Nel 2021 il consorte partecipa al reality L’isola dei famosi, la coppia dimostra di essere in grado di resistere alla separazione. Tra i due sembra che ci sia stato un precedente allontanamento durato però non oltre un mese. Dopo questo breve momento di stallo la coppia torna insieme. Nel frattempo, dal 2019 con la famiglia apre il brand di costumi da bagno Me Fui del quale è ella stessa disegnatrice dei capi di abbigliamento, ispirata dalla sua terra d’origine. Con la sorella Belen è in atto da tempo un lungo sodalizio commerciale, le due possiedono tuttora anche un secondo brand di abbigliamento sportivo.

Cresce inesorabilmente anche sui social Cecilia, che con questo scatto (foto sopra) minimal dinnanzi allo specchio conquista ancora di più il cuore dei fan, che non hanno perso tempo tra like e commenti.

A fare impazzire i fan è quel contrasto di ombre e luci nel quale l’immagine dell’artista sembra quasi liquefarsi. Non si distinguono nemmeno più i confini tra le linee in questa esplosione di buio che fagocita e inghiotte l’intera immagine. Una grande esibizione di classe ed eleganza, avvalorata dal fatto di essere espressa in un contesto social dove, al contrario, spesso e volentieri i contenuti di certa gente si contraddistinguono per la loro pacchianeria.