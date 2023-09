Senza squadra, si offre gratis dopo il Mondiale

Il mondiale di basket lascia anche delle soluzioni di mercato importante, può arrivare un acquisto a costo zero di un certo peso

I club italiani ed esteri guardano ora a un elemento che ha dato il suo apporto al mondiale di basket, candidandosi così per un ruolo da protagonista in campionato. E c’è una sorta di “raccomandazione” che lascia tutti tranquilli.

L’edizione del mondiale di basket mai come questa volta è stata sorprendente. L’Italia è arrivata ai quarti ma eliminata poi dagli Usa, che a loro volta sono stati travolti dalla maggior ferocia di una Germania che ha meritato il titolo. Tante le storie ma anche le stelle emerse, qualcuna anche in attesa di una sua collocazione.

Come nel caso della Slovenia, che ha tanti buoni elementi e con uno in particolare ancora senza squadra. Un’occasione ghiotta che raccomanda anche Luka Doncic: l’asso è in sinergia con il suo compagno di nazionale e sicuramente non mancherà di parlarne bene ai tanti direttori sportivi interessati.

Lo sloveno a costo zero, che colpo Preperic

I club italiani che puntano l’Eurolega ci fanno ben più di un pensierino, inserirlo nel quintetto base sarebbe un bel colpo. Integro e ben allenato, potrebbe sin da subito essere collocato in squadra, trovando subito la giusta amalgama col resto del gruppo. Affare da non perdere e, come sottolineano anche in Spagna, bisognerà fare in fretta: Klemen Preperic è ricercatissimo.

Lo sloveno è rimasto free agent dopo la sua esperienza al Valencia e ha dimostrato di essere ancora un gran bell’elemento in campo da valorizzare. Una guardia che sa fare il suo lavoro in campo e soprattutto è uno stoccatore imprevisto, capace di alzare subito la contesa con tiri da tre davvero micidiali, non è soltanto incisivo nel pitturato. I club italiani guardano la situazione, ma come riportato i media iberici Preperic si sarebbe offerto al Real Madrid.

I blancos anche nel basket sono una squadra di tutto rispetto e cercano un ultimo tassello per completare il roster, l’idea Preperic non dispiace ai madrileni. Sarebbe per lui un ritorno con la casacca del Real Madrid: già nel 2018 aveva difeso i colori vincendo uno scudetto, ma andando via quasi in malo modo. Ci sarebbe una sorta di riavvicinamento, proprio perché il Real ha bisogno di un grande tiratore che faccia la differenza in Europa. Un elemento come Preperic è meglio prenderlo subito, che non ritrovarselo contro nelle sfide importanti.