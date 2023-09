Verstappen-Hamilton, rivelazione assurda: il campione della Mercedes è impietrito

Nonostante la superiorità di Verstappen nei confronti dei rivali sia schiacciante, non mancano i confronti con un rivale come Hamilton

È stato il duello più acceso da molti anni a questa parte in Formula 1. La sfida all’ultima curva tra Max Verstappen e Lewis Hamilton andata in scena nella stagione 2021 ha visto prevalere in extremis, tra le polemiche, proprio il pilota olandese che sul circuito di Yas Marina conquistò il suo primo titolo iridato.

Nelle due stagioni successive il pilota della Red Bull, sfruttando al massimo una vettura super competitiva realizzata dai progettisti della scuderia anglo-austriaca, ha dominato in lungo e in largo lasciando a malapena le briciole ai suoi competitors. E ai team avversari, Ferrari e Mercedes su tutti, non resta che alzare bandiera bianca e lavorare a testa bassa in vista dei prossimi anni.

Tutti però sono consapevoli che ridurre il gap dalla scuderia di Milton Keynes non sarà affatto una passeggiata, tutt’altro. Anzi, è molto probabile che almeno fino al 2025 compreso la Red Bull continuerà a spadroneggiare. Solo con l’introduzione del nuovo regolamento sulle power unit le carte in tavola possono cambiare.

Lewis Hamilton però, sulla scorta dei sette titoli mondiali conquistati tra McLaren e soprattutto Mercedes non è spaventato dall’egemonia del suo rivale. Anzi, non perde occasione per punzecchiarlo spedendogli qualche frecciata intrisa di veleno.

Verstappen-Hamilton, Button stronca il fuoriclasse inglese: tifosi senza parole

Qualche giorno fa ad esempio Hamilton ha criticato Verstappen per non avere mai avuto tra i suoi compagni piloti in grado di metterlo in difficoltà. Il botta e risposta tra i due ha sollevato subito polemiche e sollecitato l’intervento di ex piloti del passato che hanno espresso il proprio parere nel merito. Uno di questi è Janson Batton, campione del mondo nel 2009 alla guida delle Brawn e compagno di squadra di Hamilton alla McLaren.

L’ex pilota britannico pur riconoscendo il valore del suo connazionale ammette tutto sommato di preferire Verstappen: “Lewis ha avuto alcuni compagni di squadra molto tosti – ha riconosciuto l’ex portacolori della BrawnGP – ha avuto dei campioni del mondo come compagni, cosa che Max non ha avuto. Ma io avrei più timore a sfidare Max sulla stessa macchina”.

E la ragione è presto detta secondo Button: “Verstappen ha una macchina disegnata per il suo stile. O meglio, lui sa guidare la macchina che Newey gli prepara. Adrian gli dice ‘questa è la macchina più veloce del mondo’ e Verstappen riesce a guidarla esattamente com’è nel modo più veloce possibile”.