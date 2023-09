Alonso avverte Vettel: annuncio sul ritorno

Fernando Alonso ha deciso di lanciare un messaggio diretto a Sebastian Vettel, ingolosito da un possibile ritorno in Formula 1

Il campione spagnolo è esperto di ritorni, avendo deciso di mettere da parte il Circus per un paio d’anni, cercando fortuna in altre categorie. Ora, però, ci sta prendendo gusto a lottare di nuovo con i suoi vecchi avversari.

Il ritorno in auge di Fernando Alonso è qualcosa di incredibile. In una Formula 1 ultramoderna, spinta al limite e dove ogni dettaglio fa la differenza, vedere un 42enne ancora così prestante non può che far togliere il cappello. Per congratularsi con l’asturiano è sceso in campo anche Marc Marquez, che parlando di un possibile anno sabbatico da prendere ha detto: “No, quello può farlo solo Alonso, che è un talento inumano”.

Uno come Fernando non ha solo una forza mentale invidiabile, ma mantiene una forma fisica davvero perfetta. Alimentazione e allenamento da atleta di rango lo stanno tenendo al vertice, con la ritrovata vena tecnica dell’Aston Martin che ovviamente non guasta. Pensare che la Formula 1 si era persa per strada per un biennio uno come il driver di Oviedo, lanciatosi in altre sfide tra il 2019 e il 2021. Il tentativo di portare a casa la Triple Crown (GP di Monaco, 24 Ore di Le Mans e 500 Miglia di Indianapolis) è sfumata proprio sul più bello (sull’ovale americano), lasciando un pizzico di amaro in bocca.

Formula 1, Alonso avvisa Vettel sul rientro: “Una sfida da non sottovalutare”

Alonso è rientrato all’Alpine nel 2021 e ora con l’Aston Martin si sta giocando il terzo gradino del podio della classifica piloti. A cedergli il posto al termine della scorsa stagione è stato Sebastian Vettel. Il tedesco ha appeso il casco al chiodo a 36 anni ma ora forse sente nostalgia della pista. Intervistato da Martin Brundle ai microfoni di Sky Sports F1 UK, il 4 volte iridato ha confessato di essere in forma e ancora interessato alla pista, non escludendo un ritorno.

Alonso, nella conferenza stampa pre Gran Premio di Singapore, ha lanciato un monito all’ex (e forse futuro) collega.

“Dipende da lui. Rientrare a gareggiare è sicuramente una sfida e non si può sottovalutare come cosa”. Chiaramente Vettel avrebbe bisogno di un po’ di tempo per rimettersi in linea con gli altri, ma con la giusta passione nulla potrebbe essergli precluso. Fernando insegna.