Il sacrificio di giugno è scelto: saluta il Milan a fine campionato

Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti ed il calciatore potrebbe realmente andar via: Milan, addio possibile ad una stella

Al momento non è una preoccupazione del Milan il mercato. Quello estivo ha già portato i propri frutti con l’ingresso di diversi giocatori già testati in rosa e la partenza di un solo big. Quello di Sandro Tonali era forse un sacrificio inevitabile vista l’offerta davvero alta del Newcastle, e visto anche il mancato addio di altri calciatori importanti della rosa che ne è conseguito.

Si sa però che i tifosi delle squadre più forti debbano vivere sempre in ansia, visto che se nel gruppo ci sono diversi campioni è ovvio che arrivino molte offerte. E sicuramente i supporters del Milan ne sanno qualcosa, dal momento che in organico oggi ci sono ancora calciatori ambitissimi come Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao su tutti.

Uno di loro però rischia realmente di non restare più al ‘Giuseppe Meazza’, perché le cifre potrebbero diventare davvero interessanti tra qualche mese. La notizia che corre nelle ultime ore e riportata principalmente da fichajes.net, è quella di un interessamento di una potenza economica come il Paris Saint-Germain, per il difensore classe ’97 Theo Hernandez.

Sacrificio Milan, Theo Hernandez rischia la cessione

Il francese di origini spagnole ha già indossato due divise blasonate come quella del Real Madrid e quella del Milan, appunto e non sarà certo spaventato da un nuovo club come quello di Parigi. Secondo le indiscrezioni, il Paris potrebbe cercare l’esterno basso già al termine di questa stagione e mettendo sul piatto circa 70 milioni. Una cifra che farebbe quanto meno ragionare i rossoneri che con un’entrata simile potrebbero ritrovarsi di fronte ad un Tonali bis.

Ovvero, cedere un solo calciatore ad una cifra considerevole per preservare la permanenza degli altri in rosa. Certo però che il sacrificio sarebbe davvero importante se alla fine si dovesse realmente decidere di sedersi al tavolo con il PSG e quindi lasciar andare il numero 19.

Ad oggi, Theo Hernandez è risultato uno dei migliori calciatori in assoluto degli ultimi anni di Serie A. 133 partite giocate nel campionato italiano con uno score incredibile per un difensore: 23 reti. Ovviamente, Luis Enrique terrà conto anche dell’esperienza europea del difensore che ha già collezionato 29 presenze in Champions League in carriera. Un curriculum che fa quindi pensare ad un esborso notevole, ma sembra che a Parigi abbiano già deciso di puntare su di lui, potendolo peraltro riunire col fratello Lucas come in nazionale.