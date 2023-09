Nikita Pelizon, il video è bollente: il bikini svela (quasi) tutto

La quasi trentenne artista giuliana, nota per la sua indimenticabile partecipazione a Temptation Island 2018, torna ad incantare il mondo del web

Con un video conciliante la pace dei sensi, la nota influencer e pittrice Nikita Pelizon cerca di placare le polemiche che da aprile 2023 dilagano in merito al prezzo di vendita dei suoi quadri, sul proprio sito web online. In questa maniera il suo pubblico viene deliziato di un’opera d’arte gratuita e, così facendo, si potrebbero sbollire gli animi furenti di acquirenti che avanzano troppe pretese.

Bisogna innanzi tutto ricordare che la vita non è sempre stata rose e fiori per la Pelizon. Nata a Trieste il 20 marzo 1994, appartiene quindi al segno zodiacale dei pesci: naturale che si sia appassionata sin da infante al mondo della moda e quindi dell’arte. A soli diciotto anni decide di intraprendere la carriera da modella dopo essere stata ripudiata dai genitori e dalla comunità.

I genitori della celebre artista si professano testimoni di Geova, tuttavia Pelizon decide precocemente all’età di sedici anni di non seguire più quel credo religioso. Il tutto proprio a ridosso di quando avrebbe dovuto unirsi in matrimonio con il fidanzato dell’epoca, una cerimonia già allestita (era pronto il classico banchetto nuziale con i consueti tipici canestrelli al ragù) che però non si è mai celebrata. Compiuta la maggiore età inizia a fare shooting fotografici, dopo aver abbandonato la propria dimora così come avevano fatto prima di lei i suoi fratelli Raffaele e Jessica.

Oggi Pelizon non è in buoni rapporti con sua madre mentre ha recuperato il legame con il padre. Si rende nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Temptation Island 2018 nel ruolo di single. Vanta inoltre anche molteplici apparizioni a Pechino Express con Helena Prestes e si è aggiudicata il prestigioso titolo di vincitrice del Grande Fratello Vip 7.

Dal mondo della moda alla televisione nazional popolare

Trasferitasi a Milano, comincia a sfilare subito su svariate passerelle. Viaggia per tutto il globo terracqueo e diventa testimonial della compagnia telefonica Tre, in un paese scandinavo: la Svezia, per la precisione. Lì viene attenzionata da Filippo Biscaglia, famigerato conduttore di Temptation Island, che la porta in trasmissione nell’arduo e ingrato ruolo di tentatrice.

Subito dopo è la volta di Ex on the beach, condotto da Elettra Lamborghini. Era infatti stata fidanzata in precedenza con Matteo Diamante, ex corteggiatore a Uomini e Donne 2017-2018, ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2021 e pupo della Pupa, Il Secchione e Viceversa 2021. Un curriculum di tutto rispetto. Dopo la troncatura della relazione, Pelizon e Diamante hanno partecipato alla suddetta trasmissione: lui in veste di single alla ricerca di una nuova fiamma, lei invece facente funzione della ex che porta scompiglio. I due sembrano essere rimasti in rapporti cordiali.

Ora l’arte, come detto poc’anzi. Alcuni dei suoi fan su Instagram si sarebbero azzardati a contestare i prezzi, a detta loro troppo alti, della sua personale galleria di quadri. Detto che il valore lo stabilisce sempre in primo luogo l’artista, Pelizon è stata conciliante e ha concesso a tutti di godere di quest’ulteriore opera videoregistrata che ha raccolto parecchi consensi.