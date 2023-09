Roma, contro l’Empoli pronta la coppia Dybala-Lukaku

Due settimane e due gol in Nazionale dopo il debutto nel finale di Roma-Milan, Romelu Lukaku è pronto a debuttare dal 1º minuto con la maglia della Roma. L’occasione è quella della gara di domani dell’Olimpico contro l’Empoli, valida per la 4^ giornata di Serie A. Il belga con ogni probabilità sarà schierato titolare da José Mourinho, che accanto a Big ROM dovrebbe giocarsi anche la carta Dybala, recuperato dopo i problemi muscolari.

ROMA, LUKAKU PER CAMBIARE RITMO

L’arrivo in giallorosso del massimo cannoniere della Nazionale belga è stato un sogno per i tifosi della Roma, seppure solo in prestito. Ora è il momento di vivere quel sogno. I tifosi giallorossi si aspettano tante reti dal calciatore ex Inter. Lukaku, dal canto suo, si è già “scaldato” con la maglia della Nazionale, segnando martedì sera una doppietta contro l’Estonia. Numeri non banali quelli del centravanti di Anversa che in 110 presenze con la sua selezione ha segnato 77 reti. Un bomber così alla Roma manca dall’addio di Edin Dzeko.

LA COPPIA CON DYBALA

Il belga domani all’Olimpico avrà la possibilità di trascinare tifo e compagni fin dall’inizio. Con Lukaku, la Roma dovrebbe avere la possibilità di schierare anche Paulo Dybala. Il numero 21 giallorosso rientra dall’infortunio alla coscia che lo ha fermato durante la gara persa a Verona. Per i romanisti si tratta di una coppia da sogno, visto che è certamente una delle migliori della Serie A.

Paulo Dybala e Romelu Lukaku si ritrovano assieme alla Roma dopo che più di una volta le loro strade si sono “incrociate” sul mercato. Big Rom nel 2014 poteva diventare l’attaccante della Juventus al posto di Alvaro Morata, Dybala arrivò poi l’anno dopo in bianconero. Nel 2019, Big Rom e la Joya avrebbero dovuto scambiarsi le maglie di Juventus e Manchester United. Paulo però rifiutò la destinazione inglese e il belga approdò alla corte nerazzurra di Antonio Conte. Lo scorso anno, invece, con Dybala svincolato, gli stessi tifosi dell’Inter avevano sognato di avere sia Romelu che Paulo, la coppia su cui da domani potrà contare la Roma.