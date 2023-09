Valentina Vignali, regina della spiaggia: costume sottilissimo, fan in estasi

Valentina Vignali continua a stupire, è sempre in giro per il mondo e questa volta il pubblico la ammira direttamente da Rio de Janeiro

Mancava solo la metropoli brasiliana per completare il suo personalissimo giro del mondo negli ultimi tempi, mostrandosi sempre in grandissima forma e pronta a stupire i fan con foto ammalianti.

Da tempo è ormai una delle regine indiscusse sul web, cambiando spesso luoghi, città e anche look per il pubblico. Valentina Vignali non sta mai ferma, la cronologia dei suoi spostamenti è in costante aggiornamento per la gioia dei fan.

Ha regalato scatti bollenti un po’ in ogni luogo, a Parigi guardando la Tour Eiffel, ma anche sul Bormio, nelle spiagge spagnole e in ultimo al festival di Venezia, diventando ormai una presenza fissa tra le vip sbarcate al lido. Ora, invece, è spazio per concentrarsi esclusivamente sul mondo verdeoro.

Valentina Vignali, un costume da seleçao

La saudade dell’Italia di certo non è arrivata, la modella e influencer gira il mondo con grande disinvoltura ed ora è Rio de Janeiro a ospitarla. Un giro per la città e con il panorama mozzafiato, poi eccola in spiaggia pronta per tuffarsi ed entusiasmare il suo pubblico. La spiaggia è pressoché deserta, la sua figura emerge su tutto: Valentina Vignali in costume gialloblu è una figura che lascia un segno concreto.

Le sue immagini sulla spiaggia sono quasi una sorta di simbolo, anche la Vignali è stata a Rio e la sua presenza non passa di certo inosservata. I fan hanno avuto così un bel sussulto, in Brasile si gode un po’ di relax e il clima senza dubbio vacanziero di Rio, mostrando al meglio un fisico al top della forma. Se a Venezia c’era un bel po’ di umidità, sulla spiaggia brasiliana l’unico problema è di mettere una crema solare forte e di proteggersi da qualche zanzara di troppo.

Rio de Janeiro diventa una meta ambita per i turisti e Valentina Vignali non si è fatta mancare nulla. Non soltanto le foto in spiaggia testimoniano il suo percorso, c’è anche molto altro andando direttamente nei luoghi tipici e toccando con mano anche la situazione della metropoli. Che alterna a grandi spettacoli della natura, anche i tristi posti dove la povertà si può toccare con mano e con tante situazioni di sofferenza. Un viaggio utile, quindi, anche per rafforzare lo spirito e non è un caso che molti utenti abbiano anche “ringraziato” la Vignali di aver fatto una panoramica completa sul suo profilo.