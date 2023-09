Napoli, ha detto no: scoppia la bufera nello spogliatoio

Un vero e proprio caso nello spogliatoio di Garcia: ennesimo rifiuto, adesso la situazione si fa complicata

Il ruolino del nuovo Napoli firmato Rudi Garcia ha fatto inizialmente discutere, ma il campionato è molto lungo e pian piano l’allenatore francese sta provando a trovare la miscela giusta per provare a ripercorrere il percorso fatto dal suo predecessore.

E le risposte dal campo arriveranno molto presto, non si può dire lo stesso per quanto riguarda il calciomercato. La sessione estiva ha riservato qualche sorpresa e diverse conferme al neo allenatore dei campioni d’Italia, che ha raccolto la pesante eredità ricamata impeccabilmente da Luciano Spalletti. Una delle poche note stonate nei mesi caldi che hanno abbracciato la squadra allenata da Rudi Garcia continua ad essere il centrocampista Diego Demme.

Arrivato in Campania nel gennaio 2020 e dopo un exploit iniziale, il tedesco ha finito per ritagliarsi sempre meno spazio con la maglia del Napoli. Proprio nell’anno dello Scudetto ha collezionato solo 7 presenze e 142′ in campo, finendo di fatto ai margini di Spalletti.

E la situazione è andata peggiorando, visto che nell’ultima sessione di mercato il club di Aurelio De Laurentiis ha provato in ogni modo a cercare una nuova sistemazione all’ex Lipsia che – va ricordato – rimane in scadenza con il Napoli tra un anno, il 30 giugno 2024.

Secco no al Napoli: “C’è stato il contatto”

A fare chiarezza a riguardo è stato Giovanni Scotto, giornalista de ‘Il Roma‘, che su un post social ha di fatto aggiornato sulla situazione legata a Demme. Nelle ultime settimane si è vociferato di una possibile rescissione del contratto del classe 1991: un’ipotesi, a detta di Scotto, ormai quasi tramontata.

“Salvo ‘miracoli’ Diego Demme rimarrà al Napoli. C’è stato un contatto con l’agente, che ha comunicato che non ci sono offerte concrete per il centrocampista”. Il noto giornalista ha poi ribadito come sia stata “rifiutata la risoluzione consensuale del contratto per poter trovare squadra in futuro da svincolato”. Viene inoltre ribadito come, a questo punto, Demme sia fuori dal progetto azzurro e che rimarrà al Napoli almeno fino a gennaio, quando riaprirà la prossima sessione di mercato.

Il Napoli, però, dovrà fare i conti con il pesante ingaggio di Demme che si aggira vicino ai 4 milioni di euro lordi: una pessima notizie per le casse dei campioni d’Italia, visto che Demme difficilmente darà il suo contributo in campo nei prossimi mesi.