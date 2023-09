Clamoroso, Marquez si ferma fino al 2025

Una novità importante per la Moto Gp arriva dal futuro di Marc Marquez, che rischia ora di fermarsi spiazzando i tifosi

Marquez sta maturando così una decisone importante: quella di fermarsi è una scelta che sta facendo discutere i social. La necessità così è di capire sino in fondo quale saranno le sue intenzioni per il futuro.

La Moto Gp vive in pista la lotta contro Bagnaia, che potrebbe riconfermarsi campione del mondo e lo farebbe anche con merito. Le nuove leve del motociclismo avanzano, mentre gli esperti sembrano quasi sul punto di mollare.

Il futuro di Marc Marquez non è un caso come sia ancora al centro della discussione. Il pilota non vuole stare in Moto Gp come un semplice figurante o una comparsa di lusso, ed ecco come stanno emergendo ipotesi anche imprevedibili su quello che sarà il prossimo futuro.

Marquez out, ecco i motivi: la situazione

Quanto potrebbe emergere sul futuro diventa una mossa importante anche per capire quale sarà la griglia dei candidati alla vittoria del titolo prossimamente. Il suo contratto è in scadenza, ci sono diverse opzioni per capire come andare avanti. E, tra le tante ipotesi, è spuntata quella di un anno sabbatico per Marquez.

Un’idea molto remota ma che fa capire come tutto può essere in ballo in questo particolare momento. Il pilota ha escluso questa opzione, ma sembra meno utopistica di quanto si potrebbe pensare, soprattutto se non troverà un sellino pronto nelle prossime settimane. A dicembre scade il suo contratto con la Honda, il team giapponese ancora ha tante perplessità, e lo spagnolo corre il serio rischio di guardare tutti da casa.

I malumori sulla funzionalità della moto sono stati spesso e volentieri resi noti, anche il pilota ci ha messo del suo, soprattutto quando c’era da tenersi cauti, andando a cercare però l’impossibile in pista e perdendo punti preziosi alla fine delle corse. Ecco ora come l’opzione di un anno fermo potrebbe essere quella fattibile, anche se il pilota al momento la andrebbe a scongiurare.

Cambia pelle la Moto Gp e anche i piloti sanno bene come dovranno adattarsi. Di certo non c’è proprio la fila per avere Marquez e anche questo segnale dal mercato va colto, i tanti titoli mondiali sembrano fare parte del passato più che interessare il presente. E anche in virtù di ciò, è meglio fare una scelta saggia piuttosto che tentare un’altra avventura rischiosa in termini di risultati e resa in pista.