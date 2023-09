Paola Egonu ritrova il sorriso, nuova avventura: “Non vediamo l’ora”

Paola Egonu dimentica le polemiche con la Nazionale, c’è una nuova missione da compiere prossimamente

La discussa campionessa italiana è al centro dell’attenzione: quanto visto con la Nazionale femminile viene ora accantonato in vista di un nuovo percorso dove mostrare veramente tutta la sua classe.

Di lei si parla spesso per i colpi di testa recenti e per le polemiche, ma ora è il momento di fare parlare esclusivamente il campo. E lo fa mostrando il suo migliore sorriso, quello che non dovrà mai perdere soprattutto per cercare il riscatto decisivo e mettere a tacere i critici.

Paola Egonu è tornata protagonista, stavolta senza attaccare nessun coach e – anzi – rilanciandosi in pieno. Mentre la Nazionale è in preparazione in vista del pre-olimpico (che si preannuncia molto duro), la Egonu si ricarica con l’amore dei suoi fan, mostrandosi raggiante sui social.

Paola Egonu, un colpo che spacca la stagione

La campionessa italiana vuole fare la differenza, lo ha dimostrato già nella scorsa stagione giocando in Turchia e conquistando trofei con grande disinvoltura. Vorrebbe ripetersi anche in Italia, ma non sarà facile in un campionato dove il livello medio è avanzato, contando soprattutto su un gruppo di tre-quattro squadre con un maggiore rodaggio. Di certo però la missione può non essere impossibile se sarà in grande forma: Paola Egonu con la Vero Volley promette battaglia.

Sui social è stata così salutata con favore dai fan del club lombardo, che hanno così accolto quella che sarà la punta di diamante del sestetto in campo. Dalle alzate verso la Egonu dipenderanno i destini del club, ha investito molto sulla schiacciatrice e ora si aspetta valanghe di punti in campo. Dal canto suo, la Egonu sa che giocando in un ambiente sano può dare il massimo e fare la differenza, le qualità non sono mai state messe in discussione.

Paola Egonu con la Vero Volley punta a quello che sarebbe il primo scudetto del team femminile. La preparazione in vista della SuperLega comincia con un sorriso sui canali social della squadra. Un colpo di peso che cambia l’economia del campionato e alza l’ambizione, era già stato annunciato a giugno con grande entusiasmo. Si allenerà ora in palestra e guarderà le sue colleghe della Nazionale al pre-olimpico, la missione non è facile e come già dimostrato la Polonia può mettere in grande difficoltà i colori azzurri.

Intanto i tifosi scrivono che non vedono l’ora di ammirarla in campo dopo la parentesi negativa in nazionale.