Annuncio furioso: scintille in Formula 1

Il Gran Premio di Singapore ha rilanciato la Ferrari ma ha aumentato notevolmente le polemiche nel post gara tra i protagonisti

Non è stata una corsa allegra per tanti piloti, che hanno avuto difficoltà con chiari errori di strategia. Gli stessi driver hanno innescato una serie di polemiche a rendere il finale di stagione ora ancora più vibrante.

La gara di Singapore resterà quanto meno nella storia di questo campionato, i numeri non mentono. Carlos Sainz ha conquistato un trionfo più che meritato, per una volta è stato il pilota ed essere superiore alla macchina, la strategia degli ultimi giri è stata un capolavoro d’astuzia.

In Formula 1 si interrompe almeno provvisoriamente il dominio assoluto delle Red Bull, che avevano vinto tutte le gare del 2023 e con Verstappen che addirittura aveva conquistato dieci gare di fila. La svolta è arrivata, e la lotta è aumentata: la conferma arriva anche dalla polemica abbastanza furente emersa nel post gara.

Si lotta punto su punto, caos in pista: Albon vs Perez

Non è soltanto la lotta al vertice che ha appassionato i telespettatori, ma anche quanto succedeva fuori dal podio. Le gomme sono state protagoniste, ma anche gli atteggiamenti dei piloti, alcuni al limite dell’impossibile hanno cercato di inserirsi e sorpassare, non sempre con tantissima fortuna. Come riporta Formula Passion, Alex Albon è infuriato con Sergio Perez è un fatto anche abbastanza clamoroso, considerando la portata mite del pilota orientale.

Albon però sembra avere ragioni da vendere, considerando anche una sorta di disparità di trattamento. Il pilota della Williams è stato colpito dal messicano della Red Bull: un colpo duro che lo ha preso in pieno in curva, speronandolo e facendolo finire fuori dalla zona punti, di fatto. Ha mancato così la terza volta di fila in zona punti, che per la Williams sono vitali dopo l’ottima ripartenza da quest’estate. Albon fuori dalla top dieci, mentre sia il pilota che gli sportivi non sono rimasti soddisfatti dalla mossa della seconda guida Red Bull.

I cinque secondi di penalità non sembrano essere stati la giusta punizione, considerando come siano stati ininfluenti per il suo piazzamento. Perez, infatti, si è classificato ottavo, a undici secondi dal diretto concorrente e dunque ha portato a casa i punti senza avere alcun problema, anche se nella sua scuderia non sembrano essere così soddisfatti di questo atteggiamento. Anche per questo motivo, sembrano essere molte esigue le chance di una permanenza del messicano, non troppo amato da Max Verstappen.