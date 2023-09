Da Madrid alla Juve: prestito con diritto

In casa Juventus si pensa già al prossimo mercato in entrata: una vecchia conoscenza della Serie A potrebbe sbarcare a Torino

La Juventus, al netto delle preoccupazioni derivanti dal caso mediatico esploso a causa della ben nota situazione di Paul Pogba, è riuscita a strappare tre punti importanti contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Lo scontro con i biancocelesti ha permesso ad Allegri di scacciare via i fantasmi delle precedenti partite nelle quali alcune scorie del recente passato erano ancora presenti. I migliori interpreti della rosa, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa in testa, hanno dato ottime indicazioni al mister rendendosi protagonisti della vittoria dello Stadium.

Ora tutte le energie saranno concentrate per la prossima sfida di campionato in trasferta a Sassuolo dove la Vecchia Signora cercherà di sfruttare gli impegni europei delle avversarie a proprio vantaggio. Ma intanto il tema mercato continua a tenere impegnato il football director Cristiano Giuntoli che sta cercando di pianificare i prossimi colpi in entrata.

Juventus, Giuntoli ci prova: idea Molina

La Juventus ha pensato a tenere apposto i conti piuttosto che operare in entrata, del resto Giuntoli è stato scelto dalla nuova dirigenza proprio per le sue capacità di gestione delle risorse finanziarie di cui una società ha bisogno per rimanere in salute.

Ma a partire dal prossima estate qualcosa potrebbe cambiare con l’ex direttore sportivo del Napoli che cercherà di tornare attivo sul mercato. Si stanno sondando già diversi nomi ma uno su tutti spicca rispetto agli altri: quello di Nahuel Molina, terzino dell’Atletico Madrid ed ex conoscenza del nostro campionato avendo indossato la casacca dell’Udinese.

Probabilmente l’operazione è molto più difficile del previsto perché se è vero che Molina potrebbe optare di lasciare la Spagna per giocare ancora di più, c’è da dire che in questa prima parte di stagione è tornato al centro del progetto tecnico di Diego Simeone che l’hanno scorso l’ha usato in maniera più centellinata. Giocatore e società stanno ora cercando di capire se ci sono i presupposti per un rinnovo di contratto che scada oltre il 2026.

Secondo ‘El Mundo Deportivo‘, oltre all’aumento degli anni di contratto l’Atletico sarebbe disposto pur di trattenerlo persino a migliorare ulteriormente il suo ingaggio: si pensa di aumentare l’attuale milione che percepisce.

La Juventus rimane sullo sfondo, avrebbe in mente di proporre ai Colchoneros un prestito con diritto di riscatto, ma è consapevole che potrà entrare in scena solo se calciatore e società decidessero di non rinnovare il loro sodalizio.