Lutto straziante: l’ex stella giovanile muore di cancro a 23 anni

Una tragica scomparsa sconvolge il mondo del calcio, un giovane ragazzo ha perso la sua battaglia contro un brutto male

Una perdita che ha sconvolto un po’ quanti conoscevano il giovane calciatore, la storia è stata diffusa in tutto il mondo proprio perché la sua battaglia era stata incitata dai tifosi nonché da quanti gli hanno voluto bene.

La notizia ferale ha lasciato tutti senza fiato, un altro sportivo non ce l’ha fatta. Una perdita grave per il calcio, un giovane atleta è scomparso ma non senza aver lottato sino all’ultimo minuto, un po’ come faceva in campo.

Quanto accaduto fa riflettere, anche perché era ben consapevole di come la malattia avrebbe ben presto messo fine alla sua vita. E, proprio per questo, aveva nobilitato ogni giorno, facendo commuovere i tifosi e mostrandosi sempre tenace. La scomparsa di Ben Cull a 23 anni ha sconvolto i tifosi inglesi, l’ex calciatore delle nazionali giovanili è morto nelle scorse ore.

Inghilterra in lutto, è morto Ben Cull a 23 anni

La battaglia contro il cancro è stata durissima, la sua fu per altro una malattia rara: il sarcoma di Ewing, malattia delle ossa e dei tessuti molli, che lo colpì da quando era 17enne. Sei anni di sofferenze e battaglie, con la perdita che ha lasciato malinconia in tutto il calcio inglese, consapevole di aver perso un ragazzo tra i più promettenti.

La sua battaglia fu seguita dai tifosi, sia perché lo ricordavano in campo ma anche per quanto mostrato sui social, non nascondendo nulla e commuovendo tutti con alcuni gesti. L’ex calciatore Ben Cull aveva chiesto la mano alla sua fidanzata, la richiesta di matrimonio era arrivata direttamente il 18 agosto, dalla camera di ospedale e forse già capendo come sarebbe andata a finire. Fu un messaggio virale quello pubblicato su Instagram, la commozione fu molta in Inghilterra.

“Mi vuoi sposare, Daisy? Non esattamente quello che avevo in mente quando ci pensavo e come avrei potuto chiedertelo…”. Daisy Morrison aveva cercato di aiutare in tutti i modi l’ex atleta, con una raccolta fondi per raccogliere tutti i suoi desideri, arrivata anche a 25mila sterline. La malattia però ha avuto la meglio, quasi bruciando le tappe e lasciando tutti senza fiato. La conferma della morte ha sconvolto il calcio inglese, ricordando Ben Cull che aveva giocato due partite con la Nazionale giovanile prima di apprendere le sue condizioni di salute e lasciare il calcio.