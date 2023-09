Vogliono Chiesa con lo scambio: l’hanno messo fuori rosa

Federico Chiesa viene inserito, di prepotenza, nella lista dei calciatori che interessano particolarmente al top club che punta proprio su di lui

Una partenza semplicemente devastante quella del figlio d’arte. Il tecnico Massimiliano Allegri, fino a questo momento, ci ha visto davvero bene quando ha detto che lo considera una seconda punta. Ed i risultati gli stanno dando ragione oltre a parlare chiaro.

In quattro partite in cui è sceso in campo ha timbrato il cartellino in tre occasioni. Tanto è vero che ha catturato, inevitabilmente, l’attenzione di una grande squadra europea che non ha dubbi: lo vuole a tutti i costi. Anche mettere sul piatto un calciatore che è stato messo fuori rosa.

Federico Chiesa piace a tutti. Soprattutto all’estero. Le sue prestazioni non possono assolutamente passare inosservate. Dalla prima di campionato contro l’Udinese fino ad arrivare al gol segnato alla Lazio. Il classe ’97, insieme al suo amico e compagno di squadra Dusan Vlahovic, si sono presi in mano la Juventus e la stanno portando nelle posizioni alte della classifica.

Juventus, Chiesa può salutare? Possibile scambio con lo United

L’infortunio è oramai solo un lontanissimo ricordo. Adesso vuole concentrarsi solamente sul presente che si chiama Juventus. In futuro, però, chi lo sa visto che (come riportato in precedenza) le richieste per lui di certo non mancano. In particolar modo dall’estero dove è stato messo nel mirino da parte del Manchester United. I ‘Red Devils‘ non hanno mai fatto mistero di apprezzarne le sue qualità fisiche e tecniche.

Tanto è vero che la dirigenza inglese potrebbe seriamente pensare ad uno scambio da proporre a quella bianconera. Il nome da mettere sul piatto porta a quello di Jadon Sancho. Il trequartista inglese è uno dei nomi più chiacchierati nel Regno Unito. Per una vicenda ben precisa. Il club lo ha messo fuori rosa. A quanto pare avrebbe avuto più di una discussione con il suo allenatore, Erik ten Hag.

Quest’ultimo non lo considera affatto un elemento valido della sua rosa. Tanto da metterlo da parte. Motivo? Per il suo “scarso impegno” che ha messo in allenamento. Ed è per questo motivo che non è stato convocato per il match di Premier League contro l’Arsenal. A questo punto gli inglesi, approfittando di questa situazione, potrebbero puntare sull’italiano mettendo sul piatto il proprio tesserato. Da capire, però, se la ‘Vecchia Signora’ accetterà questa operazione. Ciò che è certo è che Chiesa resta un calciatore centrale per la Juventus.