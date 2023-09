Djokovic non ha voluto sentire ragioni: scelta fatta

Novak Djokovic ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei migliori tennisti al mondo, ma anche uno dei più testardi

La caparbietà di Djokovic è ormai un marchio di fabbrica, il tennista serbo è sempre più amato dai fan, che vedono in lui una sorta di baluardo dello sport, rispetto alle nuove generazioni. E di certo non delude quanti lo seguono da molto tempo.

È una leggenda del tennis, che resiste al tempo e alle intemperie, mostrandosi ancora scattante come un ventenne. Novak Djokovic fa parte di quello sport che vuole resistere all’ondata dei millennial, ha ancora una forma integra e probabilmente seguirà l’esempio dei suoi tanti amici campioni, che hanno proseguito la loro carriera ben oltre una certa età.

Il serbo è abituato a non mollare mai, lo ha dimostrato anche nell’ultima occasione con una mossa che ha lasciato stupiti i suoi fan, per fare capire anche le gerarchie all’interno del campo.

Djokovic storico in Coppa Davis

Il tennista serbo è stato così protagonista in Coppa Davis, raccogliendo un’ovazione direttamente a Malaga. In particolare, è andato in campo pur sapendo di essere affaticato e non al 100%, chiede troppo al suo fisico ben sapendo comunque di poter reggere la contesa. E così è stato: Djokovic ha siglato il punto decisivo, la Serbia ha così sconfitto gli avversari della Repubblica Ceca.

Djokovic decisivo nella Davis, e forse con un rimpianto: non aver giocato tutta la partita nel doppio. A qualificazione arrivata, era inutile sforzarsi ulteriormente con il capitano che non ha impedito di fatto l’ingresso in campo di un Nole che, pur non al massimo della forma, avrebbe continuato a giocare senza sosta. L’incredibile passione del serbo verso il tennis è stata ripagata proprio dall’amore del pubblico di Malaga, che ha avuto ovazioni per lui, a contraccambiare con saluti e baci questa ondata di calore sportivo.

Di certo, Djokovic potrà comunque continuare a essere incisivo, ma dovrà sapersi dosare nei periodi di riposo. Non ha di certo bisogno di dimostrare il suo talento, anzi può essere da sprone per i talenti serbi del futuro. Che hanno dimostrato contro la Repubblica Ceca anche di poter reggere senza Djokovic in campo, anche se averlo sul terreno di gioco è tutta un’altra storia. La Davis prosegue, i campioni sono pronti ad affilare le armi verso un finale davvero tutto da vivere.