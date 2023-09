Infortunio Nadal, rivelazione sconcertante: tremano i tifosi

Brutte notizie per i tifosi di Rafa Nadal e gli appassionati di tennis: novità sull’infortunio dello spagnolo, cosa sta succedendo.

Arrivano incredibili novità sul futuro di Rafael Nadal. Il fuoriclasse spagnolo è ancora alle prese con un brutto infortunio. Ai box da ben otto mesi, reduce da due operazioni all’anca, il tennista di Manacor aveva prospettato lo scorso maggio un rientro nel 2024 per quella che dovrebbe essere la sua ultima stagione agonistica. Ma le cose a quanto pare potrebbero anche essere diverse.

Negli ultimi giorni il campione maiorchino, 22 titoli dello Slam in bacheca, è infatti tornato a parlare della sua condizione fisica. E ha lanciato un messaggio ambivalente, che potrebbe regalare nuove speranze ai tifosi ma anche una tremenda delusione.

Non era mai capitato, nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera, un periodo così lungo di stop. In sostanza, Rafa ha saltato l’intero 2023, e al momento non è ancora chiaro se riuscirà a rimettersi in forma in tempo per gli appuntamenti di gennaio, Australian Open in testa.

Le ultime dichiarazioni dell’ex numero uno al mondo, “mr. Roland Garros”, il più grande giocatore su terra rossa di tutti i tempi, lasciano infatti spazio a una duplice interpretazione. Ma la paura tra i suoi tifosi serpeggia con sempre maggior convinzione, e sono in molti a questo punto a pensare che presto Rafa potrebbe ripercorrere le orme del suo grande rivale Roger Federer, annunciando un prematuro e sofferto ritiro.

Nadal, novità sull’infortunio: le parole del tennista sorprendono i tifosi

Rispetto allo scorso maggio, quando Rafa parlò alla vigilia del Roland Garros per confermare la sua rinuncia al torneo che più di tutti lo ha consegnato alla leggenda, le cose sarebbero cambiate.

Ai microfoni di Movistar+, senza entrare nei dettagli, lo spagnolo ha infatti spiegato che l’ipotesi del 2024 come suo ultimo anno agonistico era appunto solo un’ipotesi, non confermata al 100%, non essendoci stata alcuna controprova sul campo.

Dichiarazioni che aprono a una doppia interpretazione: Rafa potrebbe decidere di ritirarsi anche prima della fine del prossimo anno, o potrebbe invece proseguire oltre il 2024, qualora il fisico dovesse rispondere meglio di quanto prospettato fin qui. L’unica certezza, al momento, è che la sua volontà è quella di continuare e di tornare a essere competitivo. Senza per questo promettere la luna ai suoi tifosi.

Immaginarlo di nuovo competitivo per gli Slam è infatti al momento molto più che un eccesso di ottimismo: “Non bisogna stupirsi, un’ipotesi del genere è remota, sono consapevole delle difficoltà che sto incontrando in questo momento“. Ciò vuol dire che, nonostante desiderasse fortemente diventare il tennista con più Slam della storia, probabilmente dovrà lasciare questo titolo ipotetico a Nole.

E in fin dei conti non sarebbe comunque un dramma: “Mi sarebbe piaciuto vincere di più, ma questo non mi frustra. Non è un’ossessione, Novak la vive in modo più intenso rispetto a me“. Parole che sanno di resa, e che suonano davvero incredibili, dal momento che a pronunciarle è uno dei più grandi agonisti che il tennis abbia mai conosciuto.