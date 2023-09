Sinner, svolta inaspettata: ci sarà, tutto rientrato

Jannik Sinner è ancora nell’occhio del ciclone dopo la decisione di non rispondere alla convocazione della Nazionale per gli impegni di Coppa Davis

Il mondo dello sport si è schierato compatto e agguerrito contro Jannik Sinner. Il ‘no‘ pronunciato dal tennista altoatesino alla chiamata del capitano della Nazionale Filippo Volandri in occasione della fase a gironi di Coppa Davis ha scatenato un vero e proprio putiferio.

Tanti ex campioni dello sport italiano hanno accusato Sinner di scarso attaccamento alla maglia azzurra. Addirittura c’è chi ne ha invocato a più riprese la squalifica. Il diretto interessato dal canto suo ha preferito non replicare, convinto di essere dalla parte del giusto. Il talento d San Candido del resto ha potuto fare affidamento sull’appoggio dello stesso Volandri.

Il capitano azzurro ha preso fin dall’inizio di questa vicenda le parti di Sinner, cercando in tutti i modi di proteggerlo dalle critiche e dagli strali di tifosi e addetti ai lavori. Una strategia che sembra aver prodotto i risultati sperati: l’attuale numero 7 del Ranking Atp, salvo imprevisti dell’ultim’ora, sarà a Malaga per disputare la fase finale della Coppa Davis.

Una decisione molto importante per il giocatore ma soprattutto per la squadra azzurra. Le vittorie per certi versi inattese di Arnaldi e Sonego nelle sfide contro Cile e Svezia hanno regalato all’Italia la qualificazione alle Finals, in programma nella seconda metà di novembre.

Sinner ha sciolto le riserve, Volandri al settimo cielo: anche i tifosi esultano

E in quell’occasione, quando in palio ci sarà la leggendaria insalatiera d’argento, Sinner sarà al suo posto pronto a dare un contributo essenziale alle chance di vittoria degli azzurri. Con l’altoatesino in campo, l’Italia può realmente ambire alla vittoria del trofeo che manca al nostro Paese da ben quarantasette anni.

È stato proprio il capitano della Nazionale a dare conferma della presenza di Sinner a Malaga tra due mesi, smentendo inoltre chi ha accusato il ventiduenne di San Candido di infischiarsene della Coppa Davis e dei risultati dei suoi compagni: “Jannik è rimasto in contatto con noi ogni giorno, ci ha chiamato davvero sempre. Lui vuole essere assolutamente a Malaga e sono sicuro che ci sarà“.

Le fasi finali di Davis sono in programma subito dopo le Finals Atp in programma a Torino. Si tratta di due appuntamenti ravvicinati, la speranza è che il nostro giovane campione si presenti al massimo della forma ad entrambi gli eventi.