Colpo di scena Juve: ribaltone e firma

Cambia tutto sul mercato in casa Juventus con i bianconeri pronti a blindare a sorpresa un centrocampista a disposizione di Allegri.

La Juventus potrebbe chiudere a breve un colpo a sorpresa in ottica mercato andando a far firmare il rinnovo del contratto ad un calciatore che fino a poche settimane fa era dato per sicuro partente.

E’ iniziata bene la stagione della squadra di Massimiliano Allegri che ha collezionato tre vittorie ed un pareggio nelle prime quattro uscite in campionato, venendo frenata solamente dal Bologna di Thiago Motta alla seconda giornata. Il tecnico livornese ha ritrovato alcune pedine che si stanno rivelando fondamentali dopo essere state accostate ad altri club durante tutta l’estate. Uno di questi giocatori, ora, sarebbe ad un passo dal rinnovo con la Juventus.

Calciomercato Juventus, rinnovo in arrivo in vista

Stando a quanto affermato dal Corriere di Torino, la Juventus avrebbe deciso di prolungare il contratto di Weston McKennie che, dopo essere stato inserito in diverse trattative, ora si sta ritagliando uno spazio importante alla corte di Allegri.

Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2025 e le buone prestazioni fornite finora avrebbero convinto la Juventus a prolungare il suo accordo con i bianconeri. Un giocatore polivalente che piace molto ad Allegri che già in estate aveva posto il veto sulla sua cessione capendo l’importanza dello statunitense, in grado di giocare sia nel ruolo di interno di centrocampo che sulla fascia.

Nelle prossime settimane potrebbero esserci già dei contatti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza della Juventus con i bianconeri che potrebbero fare un’offerta fino al 2027. Il classe 1998, dopo una stagione difficile in prestito al Leeds, è tornato a disposizione di Allegri alla Juventus riuscendo subito a ritagliarsi uno spazio importante. Il nuovo stop di Paul Pogba poi ha fatto il resto. Il francese ora rischia una lunga squalifica ed il sostituto potrebbe essere in casa.

Il prossimo appuntamento della Juventus in campionato è per sabato quando i bianconeri affronteranno il Sassuolo in trasferta. Una partita delicata per entrambe le formazioni con i neroverdi che dovranno subito reagire al ko di Frosinone mentre gli uomini di Allegri non possono permettersi passi falsi se vogliono tenere il passo dell’Inter. Anche per la sfida contro i neroverdi, McKennie appare in leggero vantaggio rispetto a Weah per agire sulla fascia destra della squadra bianconera.