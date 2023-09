Ora è ufficiale: festa Atalanta, che colpo

Sarà subito a disposizione dei nerazzurri: super colpo per la Dea che ora ha una rosa ancor più forte per Gasperini

Ottima notizia per Gian Piero Gasperini. A breve, la rosa della sua Atalanta diventerà ancora più importante ed il tecnico avrà maggior spazio di manovra per quanto riguarda le scelte da compiere. La mina vagante di questa Serie A può diventare ancor più pericolosa dal momento in cui l’allenatore di Grugliasco potrà contare su un Palomino che avrà un pensiero in meno.

Per ora i bergamaschi hanno tutt’altro che deluso le aspettative collezionando sei punti anche se in quattro gare. La sconfitta a Firenze ci può stare, forse l’unico scivolone è stato quello di Frosinone, ma a giudicare dal momento dei ciociari di Di Francesco, anche qui è presto per giudicare. Ad ogni modo, come già detto, i nerazzurri stanno per avere ancora un’altra arma a loro disposizione.

Amato dai tifosi della Dea e da migliaia di ‘fantallenatori’, torna in campo José Luis Palomino, difensore trentatreenne che stava scontando l’odissea del doping. Il difensore infatti era stato deferito dal momento in cui era stato trovato positivo al Clostebol nel luglio del 2022.

La Dea bacia Palomino: svolta sul futuro del campione

I controlli furono fatti durante il ritiro della squadra di Gasperini e l’argentino ebbe la peggio per aver probabilmente assunto una dose di una sostanza proibita.

Sin dal primo momento però, il classe ’90 aveva giurato sulla sua innocenza spiegando che tutto quello di cui aveva fatto uso era semplicemente una pomata. L’assunzione della sostanza quindi era avvenuta per via indiretta e soprattutto inconsapevolmente. Assolto dal Tribunale Nazionale Antidoping il 7 novembre 2022, il difensore però ha dovuto chiedere ulteriore aiuto al TAS.

Ebbene, è stato accolto il ricorso del difensore sudamericano che ufficialmente, potrà tornare a giocare senza problemi. In questa stagione, in attesa della decisione definitiva, Palomino era già entrato in campo contro il Monza per soli 2 minuti. Da ora però, allenamenti e partite avranno un altro sapore per lui che sa che non sarà più bloccato.

Intanto, il difensore trentatreenne ha dovuto subire uno stop che gli ha fatto saltare buona parte della scorsa stagione con i bergamaschi e soprattutto il Mondiale poi vinto dall’Argentina in Qatar. Non è infatti detto che non lo avrebbero convocato, qualora non avesse subito la squalifica. Oggi però non è così tardi e Palomino pensa alla nuova stagione con più tranquillità.