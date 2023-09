Schwazer, al Grande Fratello per allenarsi: gli esercizi da brivido

Come è già successo in passato, anche questa volta il Grande Fratello Vip punta su uno sportivo famoso: ma Alex Schwazer pensa ad altro

Non è la prima volta che succede, facilmente non sarà nemmeno l’ultima. I reality pescano spesso nel mondo dello sport, anche tra professionisti ancora in attività o che sperano di tornare. Come è stato al Grande Fratello Vip con Manuel Bortuzzo e come è oggi con Alex Schwazer.

Molti si sono stupiti quando il nome dell’ex marciatore azzurro ha cominciato a circolare tra i possibili concorrenti. Poi però è arrivata la conferma e adesso il suo ingresso nella Casa a cancellare ogni dubbio. Come altri personaggi, più o meno noti, che partecipano a questa edizione anche lui ha una storia da raccontare e una rivincita da prendere.

In fondo, almeno per chi segue il mondo dello sport, è tutto molto noto. La splendida vittoria nella 50 km delle Olimpiadi di Pechino 2008, ma anche il dramma personale alla viglia dei Giochi di Londra 2012. Trovato positivo ad un ultimo controllo prima di partire per l’Inghilterra, Alex confessò in lacrime tutto rimediando 4 anni di squalifica.

Poi il grande sogno di rientrare alle Olimpiadi di Rio, la gara chde gli aveva garantito il tempo per la qualificazione ma anche una nuova positività. Una vicenda ancora oggi oscura, perché dal tribunale di Bolzano l’ex azzurro è stato assolto.

Per la giustizia sportiva internazionale però non è così e quindi valgono ancora gli otto anni di squalifica che finirebbero subito prima di Parigi 2024. Un sogno, quello a cinque cerchi, che lui coltiva ancora e non lo ha mai nascosto, insieme a Sandro Donati che lo allena da diversi anni anche se entrambi sanno che sarà molto difficile.

Schwazer, al Grande Fratello per allenarsi: Parigi 2024 adesso è più vicina

Tutto questo al pubblico del Grande Fratello Vip 7 non era necessariamente noto, c’è chi vive solo di influencer e personaggi televisivi. Così fin dai primi giorni Schwazer ha cominciato a raccontare e raccontarsi senza nascondersi, come ha sempre fatto.

Nell’ultima puntata in diretta ha spiegato il suo disagio prima di Londra. Si dopava di nascosto anche dai suoi familiari e dalla sua fidanzata di allora, Carolina Kostner, perché era entrato in un grande stato depressivo. Pensava solo alle gare, ragiovana come atleta e non riusciva a vivere anche il mondo che lo circondava.

In vista di Rio però sapeva di essere pulito e quindi è convinto di essere stato incastrato anche se in realtà non lo saprà mai. Per adesso quindi si gode la famiglia: la moglie Kathrin, che è stata la sua vera salvezza ed è già arrivata per salutarlo durante la diretta, e i due figli Ida e Noah. “Mi piacerebbe che vedessero realmente quello che ho fatto per tanti anni, quindi gareggiare”.

Ma sta anche facendo altro, Alex che è in Casa solo da una settimana. Si sta allenando tutti i giorni, come aveva promesso prima di entrare perché lui si considera ancora un atleta e ha un obiettivo da raggiungere. I suoi migliori alleati sono il tapis roulant con due sedute al mattino e al pomeriggio ma anche la bici ellittica.

Una serie di esercizi e di ripetute come se fosse a casa sua, con alcune variazioni di ritmo e di velocità, simulando quello che farebbe su strada. Per adesso è un modo per tenersi in forma e per arrivare tirato all’inizio del 2024, quando intensificherà tutto puntando su Parigi 2024.