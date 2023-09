Thuram al PSG: Luis Enrique cambia la storia dell’Inter

Un clamoroso retroscena vede come protagonista uno degli uomini simbolo di questa nuova Inter targata Simone Inzaghi

Spunta un retroscena in casa Inter. Ovviamente ci stiamo riferendo a Marcus Thuram. Il figlio d’arte si è ambientato alla grande nel nostro campionato italiano trovando già i suoi primi assist e gol (e che gol). E’ entrato subito nel cuore dei tifosi nerazzurri dopo la straordinaria rete messa a segno nel derby stravinto contro il Milan.

Per chi non lo sapesse, però, il centravanti (proprio in questa sessione del calciomercato estivo) è stato al centro di un intrigo di mercato molto interessante. A quanto pare non sarebbe dovuto andare all’Inter. I sostenitori della ‘Beneamata’ devono, in qualche modo, “ringraziare” Luis Enrique. Ed il motivo è fin troppo ovvio.

Un colpo veramente importante quello messo a segno da parte dell’amministratore delegato, Beppe Marotta, che ha regalato al suo allenatore un centravanti da paura. Soprattutto senza sborsare un solo euro, ma “preoccuparsi” del suo ingaggio. In un colpo solo ha fatto dimenticare sia Edin Dzeko che, soprattutto, Romelu Lukaku. Prima la Fiorentina e poi il Milan: Marcus Thuram si è messo sulle spalle le responsabilità del reparto offensivo della sua nuova squadra.

Thuram all’Inter “grazie” a Luis Enrique: svelato il motivo

I tifosi, però, devono essere doppiamente contenti visto che poteva andare a finire in maniera decisamente diversa. A cosa ci stiamo riferendo? A quanto pare il nativo di Parma sarebbe dovuto ritornare in Francia. Era finito nel mirino del Paris Saint Germain che aveva pensato a lui per rinforzare l’attacco. Solamente, però, in un caso: se sulla panchina dei parigini si fosse accomodato Julian Nagelsmann.

L’ex Bayern Monaco, nelle prossime ore, accetterà il ruolo di commissario tecnico della nazionale tedesca prendendo il posto dell’esonerato Hans-Dieter Flick. Il tedesco sembrava ad un passo dall’accettare la chiamate del PSG, ma alla fine non se ne è fatto più nulla. Tanto è vero che il presidente Al-Khelaifi ha deciso di puntare tutto su un altro svincolato di lusso come Luis Enrique, da qualche mese a spasso dopo aver presentato le dimissioni da allenatore della Spagna (dopo il deludente Mondiale in Qatar).

Per il catalano, però, lo stesso Thuram non era considerato affatto una priorità ed ha deciso di puntare su un altro calciatore: tanto è vero che in Francia è arrivato un certo Goncalo Ramos. Fortuna per i nerazzurri che i francesi abbiano mollato l’ex Borussia Moenchegladbach.