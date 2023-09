Clamoroso in Formula 1, è ufficiale: ha appena firmato

By

Annuncio clamoroso in Formula 1, ora è anche ufficiale: tutto fatto, il pilota ha appena firmato fino al 2026

Il GP di Singapore ha dato un po’ di brio ad una Formula 1 quest’anno particolarmente avara di emozioni. Ci ha pensato Carlos Sainz ad interrompere il dominio Red Bull, andando a vincere con la sua Ferrari, approfittando del weekend no di Max Verstappen.

Se sia soltanto un’eccezione o se la scuderia austriaca stia pagando le novità regolamentari lo scopriremo soltanto nelle prossime gare, partendo dal Gran Premio in programma a Suzuka nel primo fine settimana di autunno. Ad ogni modo, non cambierà l’esito di questa stagione con i titoli mondiali praticamente già ‘assegnati’ a Verstappen e la Red Bull e l’attenzione già rivolta al prossimo anno.

In attesa della rivoluzione del 2024, si spera di vedere gare più equilibrate ed una lotta per il campionato aperta a più piloti. Intanto qualche novità già arriva ed è anche di un certo peso: il pilota ha appena firmato fino al 2026, l’annuncio è ufficiale.

Formula 1, arriva il rinnovo per Piastri

Oscar Piastri e la McLaren ancora insieme, a lungo. Questo è quanto ufficializzato dalla scuderia di Woking che ha voluto blindare il giovane pilota australiano, al suo anno di esordio in Formula 1.

Una decisione annunciata dal team inglese con grande soddisfazioni: Piastri ha firmato fino al 2026, diventando il pilota con il contratto più lungo attualmente nel circus, eccezion fatta per Max Verstappen che è legato alla Red Bull fino al 2028. Da notare come la McLaren abbia deciso di puntare molto su Piastri, come dimostra il fatto che il nuovo contratto sia di una stagione più lungo rispetto al compagno di scuderia Lando Norris (legato fino al 2025).

Il pilota si è detto, ovviamente, entusiasta del rinnovo e ha esternato la sua voglia di “lottare al vertice con questa squadra”. Per farlo la McLaren dovrà continuare la strada intrapresa in questa stagione quando è riuscita a riavvicinarsi a Ferrari e Mercedes dopo un avvio di campionato che faceva presagire il peggio.

Ora tutti al lavoro sulla prossima stagione, ma soprattutto sul 2026, altra data spartiacque per la Formula 1 con il cambio di regolamento e delle power unit che potrebbe portare ad un ribaltamento delle gerarchie ai vertici del Mondiale. Questo spera la McLaren, questo spera anche Piastri che avrà tempo per dimostrare di meritare di esserci in pista quando le nuove norme potrebbero consentire di porre fine al dominio Red Bull.