Danilo gela un tifoso: cos’è successo fuori la Continassa

Il difensore della Juventus ha gelato con la sua risposta un tifoso, presente fuori dal centro sportivo della Continassa. Parole inaspettate

Danilo è diventato in pianta stabile capitano dei bianconeri dopo la cessione di Leonardo Bonucci. Il suo rendimento è davvero impressionante in fase difensiva e ogni tanto non lesina anche qualche puntatina in avanti, come dimostra il gol di Empoli.

Alla Juventus è arrivato nell’estate del 2019, quasi in silenzio. Danilo Luiz da Silva, in arte solo Danilo, è diventato pian piano uno dei pilastri bianconeri, prima con Sarri e poi con Allegri (in mezzo anche la parentesi Pirlo). Un brasiliano atipico, dotatissimo dal punto di vista tattico e mentale, sempre ben posizionato e con un senso spiccato dell’anticipo.

Ai tempi del Porto, quando arrivò in Europa dal Santos, costituiva una favolosa coppia di terzini verdeoro con Alex Sandro. Alla fine i due si sono ritrovati a Torino e da 5 anni ormai fanno coppia fissa. Nello schieramento adottato da Allegri, Danilo si disimpegna alla grande da braccetto della difesa a tre, svolgendo in pieno tutti i compiti richiestigli.

Oltre tutto Danilo è anche uno che non disdegna qualche proiezione offensiva e ha un discreto killer Instinct sotto porta. Le sue statistiche ufficiali parlando di 167 partite e 9 gol con la maglia della “Vecchia Signora”.

Danilo risponde ad un tifoso sul Fantacalcio: la frase fa impazzire tutti

Proprio grazie a queste capacità realizzative (no male per un difensore che non batte rigori e punizioni), Danilo è diventato uno dei centrali più ambiti a livello di Fantacalcio. Il famoso gioco che vede coinvolti milioni di appassionati in tutto il mondo, ha come prerogativa quella di trovare giocatori che possano regalare “bonus”. Sia che si applichino le regole dei modificatori o meno, un difensore da +3 una tantum può fare molto comodo.

Ecco quindi che l’episodio che è accaduto fuori dalla Continassa (centro sportivo della Juventus) non è poi così bizzarro. Infatti un giovane tifoso bianconero si è avvicinato a Danilo mentre usciva dai cancelli dell’impianto e gli ha rivolto una frase: “Mi raccomando ti ho preso al Fanta!”.

La risposta del brasiliano, come riportato da un video della Gazzetta dello Sport, è stata tutta un programma: “La responsabilità è tua, non mia”. Ovviamente il tutto con il sorriso sulle labbra, nella speranza per il tifoso e per Allegri che la scelta si riveli giusta.