Tre punti e tanto lavoro ancora da fare, ma alla Roma basta Lukaku

La prima serata europea della Roma 2023/24 finisce con i tre punti giallorossi, nel segno di Romelu Lukaku. Il belga col suo secondo gol giallorosso porta tre punti nel girone di Europa League. La formazione di José Mourinho però è apparsa opaca ed imprecisa, nonostante un avversario non certamente irresistibile come lo Sheriff Tiraspol.

VITTORIA SCACCIAPENSIERI, ALLA ROMA PER ORA BASTA BIG ROM

L’inizio di stagione della Roma aveva fatto storcere il naso a più di un tifoso e preoccupato assai anche Mou e la dirigenza. Le due vittorie contro Empoli e Sheriff hanno rilassato l’ambiente giallorosso, comunque consapevole di avere ancora tanto da migliorare. L’inserimento di Lukaku, sicuramente, ha dato alla Roma un terminale offensivo importante, ma anche un trascinatore.

Recuperare potenziali titolari per Mourinho era il primo passo verso la vera ripartenza. Ma soprattutto la coppia Lukaku-Dybala. L’intesa tra i due non sembra essere un problema, anzi. I due sembrano trovarsi molto bene e se negli spazi stretti centrali trovano anche un aiuto di qualità come quello di Cristante stasera diventano difficilmente marcabili. Uno spunto in più per José Mourinho che ieri ha visto la sua Roma, anche un po’ fortunosamente riuscire a sfondare il muro dello Sheriff. Una versione dei giallorossi non scontata perché solitamente la Roma preferisce le gare da giocare con spazi più aperti ed ampi.

POCA FLUIDITÀ

Certo, il resto della gara è stato negativo. La Roma fino all’ingresso di Dybala ha faticato a trovare trame interessante. La manovra è stata poco fluida. Lo Sheriff ha saputo indirizzare il possesso palla a piacimento, e poche volte i giallorossi sono riusciti a spostare la difesa moldava per coglierla impreparata e sfruttare i suoi esterni. C’è dunque tanto lavoro da fare soprattutto sulla fase di possesso. Ma José Mourinho lo ha già sottolineato dopo la gara con l’Empoli la Roma può esprimere il massimo del suo potenziale solo quando è al completo.

ROMA, RENATO SANCHES È GIÀ UN PROBLEMA

La gara di Tiraspol ha messo però in luce un grande problema, a proposito di rosa completamente a disposizione. Renato Sanches, tornato domenica sera contro l’Empoli, ha dovuto lasciare il campo al 28’ per un nuovo guaio muscolare. Il centrocampista lusitano in prestito dal PSG sta incontrando i soliti problemi di natura fisica. Anche José Mourinho non si è mostrato particolarmente positivo circa il contributo di Renato. Il tecnico della Roma ha commentato laconicamente: “Lui è sempre in dubbio. Non riusciamo neanche a capire perché sia sempre infortunato. Prima Bayern e PSG e ora noi, non capiamo”. Se non si tratta di una bandiera bianca, poco ci manca. E come Wijnaldum lo scorso anno, la Roma rischia di dover rinunciare a lungo ad uno degli elementi di maggior qualità a centrocampo.