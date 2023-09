Formula 1, conto troppo salato: il ritorno di Schumacher

Le manovre di mercato in Formula 1 sono già iniziate, il ritorno del figlio d’arte Mick Schumacher è già previsto prossimamente

Presto potrebbe partire un giro di piloti all’interno del circus di Formula 1 che muoverà decisamente gli animi: le ultime gare serviranno anche per stabilire quali saranno le gerarchie della prossima stagione, andando a correggere l’alchimia dei vari driver.

Un occhio al presente e uno al prossimo futuro, l’obiettivo è di cambiare in meglio e anche alla svelta. Puntando su giovani in Formula 1, ma che abbiano la giusta tenacia ed esperienza in pista, per reggere le pressioni e soprattutto far migliorare la macchina.

Un elemento come Mick Schumacher torna d’attualità, il figlio del sette volte campione del mondo potrebbe tornare da titolare in circuito. Due stagioni senza punti per lui, ma la consapevolezza di aver appreso molto anche nelle sofferenze sui vari circuiti, tornando ora al posto di chi sta combinando solo guai in questa stagione.

Schumacher carico, ecco dove guiderà: Sargaeant rischia

La possibilità di rivedere Schumi junior in pista è molto concreta, proprio perché c’è una scuderia che sta crescendo e ha bisogno di piloti svegli e abili a capire la macchina. Un po’ come faceva suo padre, Mick è abituato a un confronto costante con i meccanici, andando a capire quali siano i meccanismi giusti per migliorare anche solo di un decimo le prestazioni, in una Formula 1 sempre più millimetrica. Anche per questo, Schumacher in Williams per Sargaeant è ben più di un’idea.

Basti pensare a quanto fatto da quest’ultimo per capire come la scuderia non sia entusiasta del suo anno in F1 da esordiente. Un combina guai che ha fatto più di due milioni e mezzo di euro di danni, qualcosa di non più sopportabile per una Williams che non è di certo la potenza economica dei tempi di Jacques Villeneuve.

Una decisione sarà presa e probabilmente andrà in questa direzione. La Williams punta su un pilota che non distrugga una macchina a gara o faccia guai durante le qualifiche, un po’ come sta facendo Albon che si è rimesso in marcia da luglio e sta conducendo la scuderia in una posizione di tutto rispetto nella classifica dei costruttori. Non può lottare da solo, serve un altro pilota in grado di fare gare pulite, cercando di approfittare delle distrazioni altrui: anche la Mercedes spingerebbe verso un ritorno di Schumacher in pista, l’affare è fattibile.