Gaia Sabbatini versione sirena: finalmente relax in bikini

Avete mai visto Gaia Sabbatini in versione sirena? Assolutamente da non credere, guardiamola insieme con l’ultimo post da favola

Anche per Gaia Sabbatini, rispetto alle altre sue colleghe e personaggi del mondo dello spettacolo, sono iniziate le meritate vacanze. Anche se in ritardo, ma poco importa. La meravigliosa Gaia ha aggiornato il suo account ufficiale di Instagram con dei nuovi ed interessanti post che non potevano affatto passare inosservati.

Direttamente dalla Sicilia, precisamente da Tonnara di Scopello (provincia di Trapani) arriva una immagine di lei in bikini che lascia tutti semplicemente a bocca aperta. Un fisico che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione e delle forme semplicemente da urlo. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

La nativa di Teramo si conferma, ancora una volta, un personaggio molto attivo sui social network. Gli ultimi post che la mezzofondista ha condiviso parlano molto chiaro. Dopo settimane di duro allenamento anche per lei sono iniziate le vacanze. Un bel bagno rilassante è proprio quello che ci vuole in questi casi. Soprattutto con questo caldo (anche se solamente in qualche regione) che continua a fare da padrone in questo mese di settembre.

Gaia Sabbatini, una sirena in mare: che forme da urlo

L’atleta è seguita da più di 345mila follower. Gli stessi che non si perdono affatto un suo singolo aggiornamento di quello che pubblica in rete. Non solo dei suoi allenamenti personali, a pochi giorni da gare importanti che la vedono protagonista, ma soprattutto nel tempo libero in giro con gli amici. Come potete ben notare si sta godendo il meraviglioso mare della stupenda isola italiana.

Occhiali da sole e tatuaggio (sul braccio sinistro) in bella vista, capelli biondissimi e soprattutto lunghissimi, lato ‘A’ assoluto protagonista di questo scatto ed un fisico semplicemente perfetto. Mare e cielo azzurro che fanno da cornice in questo scatto, anche se la vera protagonista non può che essere la deliziosa atleta. Oltre agli allenamenti di lei si parla anche dal punto di vista del gossip.

Soprattutto per la sua relazione con un altro atleta: si tratta di Simone Forte. I due stanno insieme da un bel po’ di tempo ed a quanto pare le cose stanno andando nel migliore dei modi. Dal punto di vista sportivo ha inanellato diversi successi. Nel 2020 ha vinto il titolo italiano nei 1.500 metri piani indoor e ha replicato il trionfo nel 2021. Nello stesso anno ha debuttato a livello internazionale partecipando agli Europei indoor di Torun e agli Europei under 23 di Tallinn, dove ha conquistato la vittoria nei 1.500 metri piani con un tempo di 4’13″98.