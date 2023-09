Intimo da capogiro: Madalina Ghenea da guardare con cautela

Madalina Ghenea fa impazzire tutti con un intimo da capogiro: la modella ed attrice è da guardare con cautela

Modella ed attrice di fama internazionale, Madalina Ghenea è conosciuta anche per essere una delle donne più belle e sensuali del mondo dello spettacolo.

Originaria della Romania, l’attrice ha un legame stretto e speciale con l’Italia e non sorprende che anche nel nostro paese sia conosciuta ed apprezzata. Questo perché la Ghenea ha iniziato la sua carriera di modella proprio nel Belpaese sfilando sulle passerelle di Milano e facendosi conoscere al mondo intero. Oltre che come attrice e modella ha fatto anche da testimonial ed influencer, con il suo volto divenuto sempre più famoso.

Nel 2021, inoltre, ha preso parte al film House of Gucci di Ridley Scott dove ha interpretato Sophia Loren, una delle dive italiane più amate dal pubblico nostrano e questo ha aumentato in maniera esponenziale la sua fama nel bel paese. Sophia Loren è sempre stata una fonte di ispirazione per la Ghenea che lo ha fatto sapere tramite il suo profilo Instagram attraverso un update che ha lasciato senza parole, dove ha messo in mostra il suo sensualissimo fisico.

Madalinea Ghenea straripante: intimo da sogno e fan in delirio

Oltre che essere conosciuta a livello internazionale, Madalina Ghenea è ovviamente famosissima via social. Il profilo Instagram della modella è seguito da più 1,2 milioni di follower ma di questo passo il numero è destinato ad aumentare nel corso dei prossimi anni. La Ghenea non è solo bravissima nei ruoli di modella ed attrice, ma è anche nota per la sua sensualità che mette in mostra proprio via social con scatti pericolosi per la propria sanità mentale.

Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, Madalina ha voluto però essere davvero straripante, mandando i fan in delirio indossando un intimo nero da sogno. Tutte le splendide e sinuose forme del corpo della modella baciato dal sole mentre si trova sul set, con i fan che molto probabilmente pagherebbero oro per essere lì con lei.

L’attrice rumena ha utilizzato il post per fare gli auguri a Sophia Loren, attrice e vera diva italiana che ha interpretato nel film House of Gucci, ma alla fine quest’ultimo ha avuto anche lo scopo di far impazzire i suoi follower. In pochissimo tempo, il post ha raccolto più di 20 mila likes, mentre tanti sono stati i commenti di utenti che sono rimasti incantati da tale bellezza e da tale sensualità.

La carta d’identità dice che Madalina Ghenea ha 36 anni, ma il volto e soprattutto il corpo della modella dicono altro, con il numero dei suoi fan che continua ad aumentare giorno dopo giorno. E siamo sicuri che sono post come questo che permettono all’attrice rumena di conquistare sempre più estimatori in tutti il globo.