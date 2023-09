Verstappen contro tutti: nuove parole di fuoco

Il Mondiale di Formula Uno ha un netto dominatore. Queste ultime uscite hanno però creato qualche attrito in casa Red Bull

A inizio stagione tante monoposto avevano grandi aspettative per il Mondiale di Formula Uno. Dalla Ferrari fino alla Mercedes e alla ‘nuova’ Aston Martin: in tante volevano trionfare, ma alla fine anche quest’anno c’è stato un clamoroso dominio da parte della Red Bull e soprattutto di Max Verstappen. Una situazione non nuova nel circuito, ma che non viene vista positivamente.

Quattordici vittorie di fila Red Bull, dieci vittorie di fila di Verstappen: un ruolino di marcia spaventoso e ‘Super Max’ è sempre più vicino alla vittoria del terzo titolo mondiale. A dire il vero manca solo la matematica: eppure il pilota olandese non vuole solo vincere, vuole dominare il circuito. La settimana scorsa il Gran Premio di Singapore ha visto la prima vittoria stagionale della Ferrari con Carlos Sainz che ha sorpreso tutti.

Una bella notizia per i tifosi della rossa e non solo. Sia tra gli addetti ai lavori che tra i tifosi c’è la sensazione che il dominio Red Bull sia un danno non da poco all’audience e il dominio di Verstappen potrebbe creare problemi. Il talento olandese non è dello stesso avviso e ci ha tenuto a farlo sapere. Nella conferenza stampa prima del Gran Premio di Suzuka il pilota ha sottolineato il suo pensiero in maniera chiara: “La vittoria di Sainz un bene per la Formula Uno? Sinceramente non mi interessa. A me importa che siamo stati battuti, non penso al bene della Formula Uno”.

Verstappen e le parole sulla situazione in Formula Uno

Mentre la maggior parte degli addetti ai lavori la pensano in questo modo Verstappen è in controtendenza ed anzi ha affermato: “Non penso che tutto questo sia un male. Abbiamo fatto molto meglio rispetto agli altri, ma se le persone non riescono ad apprezzarlo non sono veri fan. Ma è cosi che va!”. Il pilota ha chiarito che era comunque tranquillo nonostante la settimana no.

Il pilota olandese ha infine concluso che gli altri hanno meritato di vincere, non bisogna pensare che sia un bene che gli altri vincano solo perchè poi diventa noioso. Un punto di vista per alcuni condivisibile e per altri meno, ma ‘Super Max’ continua come sempre a far discutere. Ora l’obiettivo è completare la stagione e Verstappen vuole ufficializzare il suo titolo il prima possibile, magari con qualche altra vittoria.