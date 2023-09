Berrettini, novità importanti: ecco quando torna

Gli ultimi mesi non sono stati affatto facili per il tennista italiano. Ora Matteo lavora con insistenza per il rientro in campo

Nessuno si sarebbe mai aspettato in questa fase della carriera di vederlo cosi in difficoltà. I tempi della finale di Wimbledon 2021 sono lontanissimi e Matteo Berrettini vive uno dei momenti più complicati della sua carriera. La situazione riguarda soprattutto le sue condizioni fisiche con l’ex numero 6 al mondo alle prese con costanti problemi.

Era rientrato da poco quando agli ultimi Us Open Matteo ha riportato l’ennesimo infortunio, stavolta con un problema alla caviglia dopo una caduta nel match di secondo turno contro Rinderknech. Fin dalle prime battute non sembrava una cosa da niente ed anzi le urla di Matteo risuonavano come un vero incubo per i fan dell’azzurro. Ma nonostante ciò il tennista romano non si è abbattuto.

Lo abbiamo visto in queste ore allenarsi costantemente (ha postato Instagram Stories) mentre negli ultimi giorni è stato un tifoso d’eccezione intervenendo in panchina nei match dell’Italia nel girone di Coppa Davis. E proprio le Finali di Coppa Davis di Malaga sono un obiettivo a cui Matteo non vuole assolutamente mancare: ovviamente per essere presente – e non solo in panchina – l’azzurro deve essere in una buona condizione di forma.

Berrettini, spunta la data del rientro

Il prossimo 21 Novembre si terranno le finali di Malaga e Matteo vuole assolutamente essere protagonista. L’azzurro deve rientrare in condizione il prima possibile e per questo lavora costantemente per il rientro in campo. Ora c’è l’ufficialità, è stata scelta la data dove potrebbe finalmente tornare.

Matteo si è iscritto all’Entry List del torneo di Stoccolma, in programma il prossimo 16 Ottobre. C’è quindi la data e per Matteo l’obiettivo è saggiare il campo in vista della Davis. Poi magari qualche altro torneo prima della fine della stagione e successivamente appunto la Davis. Sarà un finale di stagione caldo e – oltre a ciò – Berrettini vuole anche risalire in classifica (è crollato oltre la 60 posizione nel Ranking Atp).

L’Italia affronterà ai Quarti di finale l’Olanda e gli azzurri hanno buone possibilità. Bisogna evitare il doppio a ogni costo, e quindi servono vincere i due singolari. Jannik Sinner, il nostro numero uno, stavolta dovrebbe esserci e l’Italia parte quindi favorita. Intriga la possibile sfida in semifinale contro la Serbia del numero uno al mondo Novak Djokovic. Berrettini conta di esserci e i tifosi sperano di avere l’Italia al completo per questo grande evento.