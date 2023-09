Dal calcio al wrestling: Cristiano Ronaldo cambia sport

Cristiano Ronaldo è pronto a “cambiare” sport? Spunta l’indiscrezione sul mondo del wrestling

Cosa c’è di vero in merito a questa notizia che sta trapelando nelle ultime ore e che vede come protagonista uno dei calciatori più forti della storia del calcio? Uno sport che potrebbe “perdere” una figura importante come quella del fuoriclasse portoghese.

Anche se, in merito a questa vicenda, bisogna fare un bel po’ di chiarezza visto che bisogna specificare bene il motivo di questo eventuale “passaggio”. Oramai in Arabia Saudita non si sta parlando d’altro se non di questa notizia che vede come protagonista il calciatore inquadrato in foto.

Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che una delle più celebri federazioni di wrestling voglia convincere Cristiano Ronaldo a comparire nel corso del ‘Main Event‘ che si terrà, nel mese di novembre, a Jedda.

Cristiano Ronaldo pronto a lasciare il calcio per il wrestling?

Altro che bufala o altro, le voci che girano sono verissime. L’atleta potrebbe effettuare delle magie non solamente in campo, ma anche sul ring. Tanto è vero che potrebbe diventare uno dei pochi calciatori (ancora in attività) ad apparire in questo evento che porta la firma della WWE. La federazione, dell’America del Nord, sta cercando di convincere (in tutti i modi) l’ex Real Madrid e Juventus a sposare questo importante “progetto”.

L’evento in questione è il “Crown Jewels 2023“. Ricordiamo che, dal 2018, la WWE ha dato il “via libera” ad una serie di questi eventi che hanno come sfondo proprio la città dell’Arabia Saudita. Anche in questo anno sono pronti ad allestire un importante show in città. Tanto da renderlo al limite dell’indimenticabile. Una notizia che appassiona sia i fan del calcio, ma soprattutto di questo sport molto in voga all’estero.

Ne è sicuro il quotidiano spagnolo “AS“. I vertici della federazione americana vogliono Cr7. Ovviamente, se dovesse accettare, verrà ripagato con un importantissimo compenso. Alla base della richiesta, da parte della WWE, c’è anche il trasferimento (avvenuto lo scorso anno) del calciatore che ha lasciato la Premier League e l’Europa per approdare nel campionato saudita.