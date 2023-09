Juve scatenata: anticipa tutti e piazza il colpo

Cristiano Giuntoli è pronto ad accontentare Allegri: super colpo Juve, così i bianconeri bruciano la concorrenza

È stato in inizio di stagione decisamente positivo quello messo a referto dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Al netto del mezzo passo falso con il Bologna, la ‘Vecchia Signora’ ha tenuto il passo dell’Inter capolista con un solo obiettivo in mente.

Dopo due anni quasi drammatici, infatti, i piani alti del club torinese hanno imposto un immediato rilancio affinchè la squadra bianconera torni il prima possibile a vincere. Competere per lo Scudetto, a maggior ragione dopo l’estromissione dalle coppe europee, è quindi un obbligo. A Massimiliano Allegri l’arduo compito di ristabilire un ordine che, in passato, ha sempre visto la Juventus tra le squadre più vincenti della Serie A. Lo dice la storia e proprio il ‘Conte Max’, confermatissimo anche in virtù del ricco contratto firmato fino al 2025, è chiamato a scrivere nuove pagine vincenti.

Il calciomercato estivo non ha stravolto il gruppo a disposizione del tecnico toscano, vista la consapevolezza che la squadra fosse già estremamente competitiva per arrivare fino in fondo all’attuale campionato. L’unica nota assai dolente riguarda sicuramente Paul Pogba che, in attesa delle controanalisi, è ad un passo dalla lunghissima squalifica per essere stato trovato positivo al testosterone a recenti controlli antidoping.

Per tale ragione, Cristiano Giuntoli si starebbe in gran segreto muovendo per rinforzare la mediana di Allegri. Ed i nomi in ballo non mancano: ce n’è uno in particolare che l’ex direttore sportivo del Napoli vede di buon occhio in vista del 2024.

Accelerata Juve, colpo da urlo: capolavoro di Giuntoli

Portare alla Continassa un nuovo centrocampista di peso che non faccia rimpiangere Pogba e che rappresenti un’arma importante anche per i prossimi anni, è la priorità della dirigenza juventina. Occhio ad uno dei talenti che nel calcio francese è ormai considerato tra le stelle emergenti.

Già convocato in Nazionale da Didier Deschamps, Youssouf Fofana rimane una delle priorità del mercato bianconero. Stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, il gioiello del Monaco è ambito non solo dalla Juventus ma anche da altre grandi società, soprattutto in Premier League. Il rischio di un’asta internazionale è concreto per il 24enne parigino, in scadenza il 30 giugno 2024 con il Monaco.

Ed è per questa ragione che Cristiano Giuntoli si starebbe iniziando già a muovere, sondando il terreno in vista di un’ipotetica offerta che possa anticipare la concorrenza. La Juventus proverà dunque ad avvicinarsi a Fofana con tempistiche sicuramente più rapide delle altre società, arrivando magari a ‘bloccare’ il giocatore per l’anno nuovo.

Per Fofana quest’anno 6 presenze, 1 assist e già 516′ in campo con la maglia del Monaco in quella che probabilmente sarà la sua ultima stagione in Francia: staremo a vedere, intanto la ‘Vecchia Signora’ rimane alla finestra.