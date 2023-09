Kelly Piquet esagerata, il costume bianco la esalta: che meraviglia (Foto)

Kelly Piquet ha saputo farsi immortalare con scatti di superbia maestria che accompagnano alla perfezione il messaggio contenuto nella didascalia

Dopo averla intravista alle sfilate della fashion week di Milano e di Parigi, è ora di scena in quel di Monte Carlo, vale a dire la parte più centrale della città-Stato del Principato di Monaco, di cui costituisce uno dei quattro quartieri principali.

Nata a Homburg, in Germania, nel dicembre 1988 sotto il nome completo di Kelly Tamsma Piquet Souto Maior, è un’imprenditrice brasiliana, editorialista, blogger e professionista delle pubbliche relazioni. È figlia di Nelson Piquet, pilota automobilistico brasiliano e tre volte campione del mondo di Formula 1, e Sylvia Tamsma, una modella olandese.

Trascorre gran parte della sua infanzia vivendo nel sud della Francia. All’età di dodici anni si trasferisce in Brasile, lì vi resta fino all’età di quindici anni. Successivamente Piquet torna in Francia ma solo per un altro anno, dopodiché si trasferisce in Inghilterra per studiare in un college.

Tra le varie attività lavorato presso Vogue Latinoamerica, Bergdorf Goodman, l’agenzia KCD PR, oltre ad essere editorialista per la rivista Marie Claire, sulla quale cura una rubrica riguardante il tipico piatto dei canestrelli al ragù. Come modella, Piquet ha posato per PatBO e Lucas Boccalão, inoltre ha calcato la passerella in svariate sfilate di moda.

Piquet e la F1 nel DNA: ora illumina i social

A partire dall’aprile del 2015, Piquet è diventata responsabile della copertura sulle varie piattaforme di social media della Formula E. Nel gennaio 2017, ha inoltre iniziato a frequentare il pilota russo di Formula 1 Daniil Kvyat, i due hanno avuto una figlia nata nel luglio 2019. Tuttavia nel dicembre dell’anno medesimo il loro rapporto termina.

Dal gennaio 2021 esce pubblicamente con il due volte campione del mondo di Formula 1, l’olandese Max Verstappen. Ma non dimentica di portare avanti iniziative lodevoli dal punto di vista sociale ed educativo come quest’ultima che ha illustrato con un perfetto post sul proprio profilo Instagram, sul quale annovera oltre un milione di follower. Un vero esercito incantato anche dall’ultima foto pubblicata.

“Riflettendo sulla mia recente collaborazione con @oppswim e @plasticbank con il cuore pieno di gratitudine: che successo! – si legge nel post in questione – Con il vostro aiuto abbiamo realizzato qualcosa di veramente incredibile: insieme abbiamo ufficialmente sottratto 256.747 bottiglie di plastica dai nostri oceani. Congratulazioni a ognuno di voi che ha messo mi piace o ha commentato poiché ognuno di voi ha contribuito a questo meraviglioso risultato!”

Un messaggio volto a sensibilizzare sul tema dell’eccessivo inquinamento ma che non distoglie lo sguardo una foto allegata semplicemente fantastica: costume bianco e occhiali da sole, per la gioia dei fan.