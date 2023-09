Tennis, l’annuncio tanto temuto è arrivato: stagione finita

Al culmine di un 2023 che è stato un vero e proprio calvario, la tennista ha dato appuntamento a tutti al nuovo anno

Annus horribilis. Difficile trovare un’altra definizione per il 2023 della tennista britannica Emma Raducanu, dapprima deludente nelle sue prestazioni, e risultati, in campo, poi costretta addirittura ad una triplice operazione che ha messo definitivamente la parola fine ad un’annata nera.

Non si può certo dire che Emma Raducanu sia stata baciata dalla fortuna nell’ultimo periodo. La campionessa degli Us Open 2021 – giova ricordare che fu, e resta ancora, la prima tennista della storia ad aver vinto il Major americano partendo dalle qualificazioni – non ha confermato le enormi aspettative che erano riposte sul suo conto dopo il trionfo di Flushing Meadows.

Non ancora 19enne al momento della clamorosa affermazione che la rese improvvisamente famosa in tutto il mondo – e una vera star in Gran Bretagna – la britannica di origini cinesi-rumene non ha probabilmente retto, quanto meno a livello mentale, l’incredibile ondata di popolarità che l’ha travolta. La beffa, del resto, era dietro l’angolo. Gli stessi riflettori che l’hanno elevata a livello di star internazionale l’hanno poi accecata con le tante, troppe, critiche.

Dalla massiccia presenza sui social media all’incontrollata partecipazione a campagne pubblicitarie o ad eventi glamour, Emma è stata messa nel mirino anche dagli addetti ai lavori. Che hanno più volte malignamente evidenziato come il trionfo a New York sia stato un exploit isolato.

Emma Raducanu getta la spugna: addio 2023

Dopo aver iniziato la stagione 2023 al numero 78 del ranking WTA, la bella Emma era chiamata a risalire la china anche per evitare scomodi accoppiamenti con le teste di serie magari già nei primi turni dei vari tornei. Nulla da fare.

Dopo una prima parte di stagione in cui solo una volta le è riuscito mettere in fila tre vittorie – è accaduto ad Indian Wells – la tennista ha continuato a perdere. Fino al clamoroso annuncio di maggio, subito dopo aver rinunciato a scendere in campo a Madrid, in cui ha messo al corrente i suoi tifosi e tutto l’ambiente della triplice operazione a cui si sarebbe sottoposta in tempi brevissimi. E così è stato.

Emma, che sarebbe dovuta tornare in campo prima della fine dell’anno, non si sente però ancora pronta. Un successivo annuncio, quello di poche ora fa, ha lasciato tutti di stucco.

“Ormai gli Slam sono andati, e io sono ancora impegnata in una fase di recupero. Quindi è meglio restare fedele al programma che mi sono posta, senza affrettare i tempi, concentrandomi solamente sul recupero del mio corpo. Tornerò nel 2024“, ha dichiarato la Raducanu ai microfoni della BBC.

Il suo sogno di vincere il prestigioso torneo di Wimbledon, ribadito anche nella stessa intervista, appare allo stato attuale una chimera.