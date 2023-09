Lady Rugani da capogiro: la visione di spalle è rovente

Michela Persico regala ai suoi fan una visione di spalle davvero rovente: lady Rugani è da capogiro

Giornalista di professione, Michela Persico si è fatta notare non solo per la sua competenza, ma anche e soprattutto per la sua incredibile bellezza.

Conosciuta per essere la compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani, invidiato da gran parte dell’universo maschile, Michela ha sempre catturato il cuore e gli sguardi di tutti per il suo fascino. Lady Rugani ha anche debuttato come attrice nel corso di quest’anno nel film Infiniti, pellicola presentata anche al Festival del Cinema di Cannes e questo avrà senz’altro contribuito ad accrescere la sua popolarità.

Popolarità che cresce anche e soprattutto via social, dove la giornalista vanta un profilo Instagram da 2 milioni di follower che restano spesso e volentieri a bocca aperta per i post pubblicati. La Persico sa bene come stuzzicare i propri fan ed ha regalato quasi sempre degli scatti invitanti che hanno finito per mandare in delirio tutti. La cosa si è ripetuta nell’ultimo update della giornalista che si è dimostrata davvero da capogiro, donando ai suoi follower una visione di spalle rovente.

La visione di spalle è rovente: Michela Persico da impazzire

Nel corso degli ultimi anni, Michela Persico si sta facendo tanto spazio nel mondo del giornalismo ed anche di quello della moda, facendo crescere la propria popolarità con le proprie forze e non solo per essere la compagna di un giocatore di una squadra così importante come la Juventus. La giornalista, infatti, è spesso testimonial di marchi importanti e lo mostra attraverso il suo profilo Instagram che continua a vedere il numero di follower crescere.

Nell’ultimo update pubblicato, Lady Rugani ha mostrato al suo seguito di aver preso parte alla Milano Fashion Week dove ha fatto da testimonial per due brand importanti come Vanity Fair e Kilian Paris. Ciò che ha catturato l’attenzione dei fan, però, è stata la splendida e rovente visione di spalle della Persico che ha messo in mostra la sua schiena perfetta ed anche un lato B davvero niente male.

Il nero dell’elegante outfit ha messo in risalto le forme del suo corpo e spiccano anche le gambe che pure hanno raccolto un discreto successo. Il post è stato apprezzatissimo dai fan, raccogliendo tanti likes in poco tempo, così come sono stati molti i commenti positivi che hanno surclassato quelli degli haters, come sempre pronti a criticare lady Rugani.

Ma la conduttrice ignorerà sicuramente i commenti beceri di chi vuole solo dargli fastidio e sarà di certo soddisfatta nel leggere i suoi follower rapiti dal suo incommensurabile fascino. In molti hanno sottolineato quanto sia meravigliosa, mentre altri ancora sono rimasti del tutto conquistati dall’outfit indossato dalla giornalista per l’occasione, capace di farli impazzire per l’ennesima volta.