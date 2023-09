Roma, così non va nonostante Lukaku

Sembra essere bloccata la stagione della Roma. La squadra di José Mourinho che, come ogni anno punta come obiettivo massimo all’accesso in Champions League, non sembra riuscire ad ingranare la giusta marcia. Il pareggio di ieri contro il Torino, seppure frutto di una gara giocata bene, ha messo in luce i problemi della Roma 23/24. E il pari, nonostante il terzo gol in tre partite da titolare di Romelu Lukaku, rischia di far perdere punti preziosi ai giallorossi nella corsa all’Europa.

ROMA, LUKAKU E DYBALA DALL’INIZIO NON BASTANO

Di fronte ad un Torino grintoso e ben messo in campo da Ivan Juric, la Roma ha dovuto imporsi per creare più di un’occasione da rete. La squadra giallorossa ha provato fin da subito a far male al Torino. Tuttavia, i granata hanno sempre risposto colpo su colpo. A marcare la differenza ci ha pensato il primo anticipo sbagliato di un grande Alessandro Buongiorno su Romelu Lukaku, che ha permesso al belga di girarsi in area e portare avanti la Roma.

Il vantaggio però è durato relativamente poco perché Zapata ha ristabilito la parità in poco tempo. Ciò che però deve preoccupare José Mourinho, apparso comunque sereno dopo la prestazione dei suoi, è la scarsa vena realizzativa della sua squadra. A dispetto delle 7 reti rifilate ad un Empoli in evidente difficoltà, la Roma sembra faticare a trovare la via del gol. Troppo poco un gol al Torino, a maggior ragione se in campo ti presenti con una delle migliori coppie offensive del torneo.

LA DIFESA ORA È UN PROBLEMA

Orfana di Smalling infortunato, la difesa della Roma ha concesso troppo al Torino. L’errore decisivo è arrivato poi su una palla da fermo, ma è tutto il contesto che preoccupa. Improvvisamente i giallorossi si sono riscoperti fragili. L’unica gara in cui hanno tenuto la porta inviolata rimane quella con l’Empoli.

Sono 7 i gol finora subiti dalla Roma: solo Fiorentina, Sassuolo, Salernitana ed Empoli hanno fatto peggio dei giallorossi. Certo, non è colpa del gol di ieri. Ma la Roma ha corso parecchi pericoli anche ieri, e il fatto che una squadra come quella giallorossa subisca gol da piazzato fa riflettere. Nelle ultime due stagioni, i caldi da fermo erano stati in realtà il punto di forza della formazione capitolina…