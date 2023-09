E’ fatta, firma con il Milan: ha convinto tutti

Colpo di scena in casa Milan con una notizia di calciomercato che fa felici i tifosi ed una firma ad un passo.

Protagonista assoluto del calciomercato estivo con grandi cambiamenti soprattutto a centrocampo ed in attacco, il Milan è pronto a chiudere un altro colpo già nelle prossime settimane.

La stagione è iniziata da poco con i rossoneri che hanno conquistato quattro vittorie su cinque partite in Serie A cadendo però rovinosamente nel derby contro l’Inter perdendo per 5-1. Il pareggio in Champions League contro il Newcastle ha poi lasciato qualche rammarico con uno 0-0 arrivato dopo molte occasioni per Giroud e compagni. Per il club è però già tempo di pensare al calciomercato e nelle prossime settimane potrebbe arrivare già una firma con i rossoneri.

Calciomercato Milan, firma ad un passo: accordo raggiunto

Sabato scorso in casa Milan ha fatto il suo esordio con la prima squadra Davide Bartesaghi. Terzino classe 2005, il ragazzo ha subito conquistato staff e compagni, entrando con sicurezza sul risultato di 1-0 ed una gara ancora in bilico. Ora per lui potrebbe arrivare la firma sul contratto con il club meneghino.

Il ragazzo, aggregato alla prima squadra dopo l’esperienza nella Primavera di Ignazio Abate, secondo quanto affermato da Sportmediaset.it, è pronto a firmare il suo primo contratto con il Milan con i rossoneri che vogliono blindarlo avendo capito di avere tra le mani un calciatore molto interessante. Al termine della sfida tra i rossoneri ed il Verona ha incassato le lodi da parte di Stefano Pioli e di un senatore come Alessandro Florenzi che lo ha applaudito pubblicamente per come è entrato in campo.

Per Bartesaghi potrebbero non essere finite qui le apparizioni in prima squadra considerando il fatto che il Milan ha deciso di non acquistare un nuovo terzino sinistro nonostante la partenza di Ballo-Touré. L’intenzione del club è quella di puntare su Florenzi come vice Theo Hernandez ma Bartesaghi resta comunque un’opzione con il giovane talento che all’occorrenza può agire anche da centrale.

Un innesto importante per il Milan che può iniziare a pescare dal suo settore giovanile per sistemare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Dopo i molti investimenti fatti sulle selezioni giovanili del club, i rossoneri iniziano ad intravedere i primi frutti e Bartesaghi potrebbe essere il primo di una lunga lista di giovani destinati alla prima squadra. Da non dimenticare, infatti, il rendimento da capogiro di Camarda, classe 2008 e già nel giro della Primavera.