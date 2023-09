Elodie, tacchi e vestito mozzafiato: visione piccante

Vestito mozzafiato e posa piccante per Elodie: i fan non possono che rimanere increduli davanti a così tanta bellezza

La bella popstar Elodie è nota non solo per sfornare hit su hit mese dopo mese, ma anche per via di un fisico mozzafiato che madre natura le ha donato. E lei, dal canto suo, non si nasconde neanche sui social, postando spesso foto per la gioia dei fan.

I post che pubblica su Instagram sono tutti finalizzati alla sua professione. Tuttavia l’artista originaria di Roma non disdegna affatto le foto pubblicate per puro piacere, mostrando le proprie esperienze anche personali, e non solo lavorative.

Di recente la bella cantante è finita al centro di una polemica piuttosto accesa. Una foto contenente nudo e postata su Instagram non ha fatto piacere proprio a chiunque, per quanto la maggior parte del suo pubblico abbia ovviamente apprezzato.

C’è infatti chi ha ritenuto questo gesto un oltraggio al buon gusto. Quel che è certo, è che il conseguente periodo di breve inattività volto a fare calmare le acque è stata una mossa praticamente obbligatoria. Ma il suo carattere forte e tenace la porta a non arrendersi mai.

Dunque, ha deciso di tornare alla carica con una foto a dir poco meravigliosa. Tra un selfie di coppia e una foto intrigante, c’è ancora spazio per un po’ di sana eleganza mista a sensualità. Proprio come si potrà scorgere nella foto pubblicata, che si avrà la fortuna di poter scorgere nel prossimo paragrafo.

Elodie incanta i follower: conquista in abito da sera

Con una sola foto Elodie è in grado di incantare decine di migliaia di persone. Per non dire centinaia di migliaia. Per quanto le foto di nudo siano in grado di suscitare clamore, non c’è niente di più bello del vedere come l’eleganza può diventare sensualità in un colpo solo.

La cornice alle sue spalle è quanto di più bello ci possa essere. Un festival a tema moda e sostenibilità, due tematiche che alla dolce artista stanno molto a cuore. D’ora in poi anche ai suoi fan, se i risultati sono quelli visti in foto.

Un vestito dal colore grigio acceso e pieno di brillantini, con una spaccatura sulla gamba che lascia andare l’immaginazione a visioni proibite. Stuzzicando così la fantasia dei fan, facendogli inoltre vedere tanto di bello. Insomma, va bene la sostenibilità, ma il suo fisico non è affatto passato in secondo piano.