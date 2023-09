Infortunio gravissimo, l’allenatore è disperato

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato: ora potrebbe tornare in campo soltanto a inizio novembre

Siamo ancora a inizio stagione ma gli infortuni non si sono fatti attendere, anzi hanno già colpito parecchi top player che magari erano convinti di poter cominciare la nuova stagione con maggior tranquillità.

A essere presa di mira spesso e volentieri è la durezza della preparazione estiva fatta di lavoro e carichi pesanti che hanno i loro effetti nell’arco di tutta la stagione. Tuttavia, non sembra essere questo il caso dell’ultimo infortunio che ha colpito il cuore del centrocampo del Barcellona. Frenkie De Jong, centrocampista olandese da ormai più di quattro anni in Catalogna, ha subito un infortunio degno di nota durante l’ultima partita contro il Celta Vigo.

Sfortuna vuole che l’infortunio dell’olandese scuola Ajax sia giunto proprio nel momento in cui il Barcellona era sotto per un 1-0 contro il Celta Vigo di Rafa Benitez. La gara si è risolta a favore del Barça a secondo tempo inoltrato dopo aver subito un seconda rete al 76′: tutto faceva pensare che la partita fosse finita lì. E invece Xavi l’ha ribaltata in pochi minuti e in un modo clamoroso con la doppietta lampo di Robert Lewandowski (81′ e 85′) e la rete conclusiva di Joao Cancelo (89′).

Barcellona, De Jong infortunato: si teme mese di stop

Nel finale del primo tempo Frenkie De Jong è dovuto uscire dal campo. Si pensava a un semplice stop momentaneo e invece il tecnico Xavi ha capito sin da subito la gravità della cosa facendolo immediatamente uscire al posto di Gavi (autore dell’assist per Cancelo). L’olandese, uno dei tasselli fondamentali del centrocampo catalano, ha subito una distorsione alla caviglia destra a seguito di un fallo di Bamba.

Lo staff medico del Barça ha rilevato successivamente che l’olandese ha subito una sindesmosi tibioperoneale distale della caviglia destra che si traduce in almeno 5-6 settimane di stop. Almeno un mese, dunque, e questo significa che l’ex Ajax salterà il primo Clasico della stagione che si disputerà a fine ottobre. Nelle prossime ore tuttavia verranno effettuati ulteriori test per capire meglio l’entità dello stop fisico.

Una mazzata clamorosa per Xavi, ma il tecnico può contare su una rosa di qualità – Gavi su tutti scalpita per giocare titolare – e quindi non dovrebbe soffrire più di tanto l’assenza del centrocampista olandese, che fin qui ha collezionato sette presenze ed un gol.