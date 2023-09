Cacciato dal campo di allenamento: incredibile a Manchester

Ha del clamoroso quanto accaduto a Manchester: il giocatore è stato cacciato dal campo di allenamento e non potrà più accedervi

L’inizio di stagione per il Manchester United non è stato felice. I Red Devils hanno raccolto solo 9 punti nelle prime 6 giornate, subendo già 3 sconfitte, e vedono i cugini del Manchester City lontani 9 lunghezze.

Nonostante il mercato fatto in estate dove sono arrivati giocatori importanti come Onana dall’Inter e Hojlund dall’Atalanta, la squadra di Ten Hag sta facendo molta fatica ad ingranare e a trovare continuità. In questo senso, il calendario può dare una mano al Manchester United che prima del derby contro il City in programma tra un mese affronterà tutti avversari alla portata per fare buona scorta di punti e ritrovare il buon umore.

Un buon umore che, attualmente, non si sta respirando molto nello spogliatoio, soprattutto tra Ten Hag ed alcuni giocatori della rosa, tra cui Jadon Sancho. Acquistato nel 2021 dal Borussia Dortmund per più di 100 milioni, il giocatore inglese si è comportato male nei confronti dell’allenatore olandese per averlo criticato via social in maniera pesante ed è stato messo fuori rosa.

Tuttavia, secondo Sky Sports UK ci sarebbe di più, tanto che il giocatore sarebbe stato cacciato dal centro di allenamento ed il Manchester United avrebbe deciso di vietargli l’ingresso nelle proprio strutture. Decisione, questa, che rischia di avere delle conseguenze importanti e soprattutto irreversibili.

Manchester United-Sancho, rottura totale: il giocatore bandito dal centro sportivo

A Carrington, quartier generale del Manchester United, l’aria che si respira è pesante, anzi pesantissima. Lo scontro tra il tecnico Erik Ten Hag e Jadon Sancho ha raggiunto, forse, un punto di non ritorno che porterà in maniera quasi sicura il giocatore a lasciare i Red Devils nella sessione di gennaio.

Oltre ad essere stato messo fuori rosa per il suo comportamento nei confronti del tecnico olandese, secondo quanto riportato da Sky Sports UK, Sancho sarebbe stato punito in maniera ancor più pesante dallo United che avrebbe deciso di bandirlo dal centro sportivo. Un divieto che i Red Devils sono disposti a revocare solo quando l’inglese si scuserà pubblicamente con il proprio allenatore, cosa al momento difficile.

Oltre ad essere stato bandito dal centro di allenamento del club, a Sancho è stato anche vietato l’ingresso a tutte le altre strutture come ad esempio la mensa per impedirgli di mangiare con i compagni. Una punizione severissima quella dello United quasi volta a far sentire solo il giocatore e costringerlo quindi a scusarsi per l’atteggiamento avuto negli ultimi giorni.

Alcun compagni di squadra di Sancho come Maguire e Shaw avrebbero provato a mediare con Ten Hag e la società per risolvere pacificamente la questione, ma il confronto non ha portato ai frutti sperati. Insomma, tra il Manchester United e Sancho è ormai rottura totale e l’addio a gennaio sembra sempre più certo. Qualora dovesse lasciare Manchester, Sancho potrebbe sbarcare in Serie A, con la Roma che si era già interessata al giocatore in estate e pronta a tornare alla carica