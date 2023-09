Capolavoro Genoa, disastro Roma: 4-1

Serata incredibile a Marassi, con il Genoa che batte la Roma 4-1. Continua quindi il periodo negativo dei giallorossi che crollano in casa dei rossoblù. Per il Genoa arriva la prima roboante vittoria tra le mura amiche. Dopo aver sfiorato quella col Napoli, per la squadra di Albergo Gilardino arriva un 4-1 incredibile.

GENOA IN VANTAGGIO, LA ROMA INSEGUE

Mourinho mette la Roma migliore con Pellegrini, Dybala e Lukaku, mentre il Genoa ha la solita coppia Gudmundsson e Retegui. I rossoblù impiegano pochissimo a portarsi avanti, costringendo la Roma ad inseguire, praticamente per tutto il primo tempo. È proprio l’islandese che porta in vantaggio il Genoa. Con una bella giocata rapida in area, si libera degli avversari sul primo controllo e Gudmundsson insacca con il mancino.

La Roma prova a reagire, ma non trova mai spazio con la difesa del Genoa chiusa ermeticamente. Al 22’, però, Spinazzola trova il cross vincente con l’inserimento del solito Cristante, il giocatore nettamente più in forma della Roma.

Il Genoa non cambia la strategia di gara, continua a difendersi ordinatamente con la Roma che fatica a bucare. Nel finale di primo tempo, il Genoa ritrova il vantaggio. Gudmundsson da sinistra taglia verso il centro, serve Thorsby che di prima fa la sponda per Retegui che controlla con la coscia e conclude forte sotto l’incrocio dei pali. 2-1, dopo check del VAR e primo tempo, tempestato di infortuni (tre, due del Genoa e uno per la Roma) in archivio.

LA ROMA SPINGE, IL GRIFONE DILAGA

Mourinho prova a scuotere la squadra inserendo anche Belotti, togliendo Mancini. La Roma spinge per diversi minuti, mettendo alle strette il Genoa. La formazione rossoblù resiste strenuamente, rischiando solo in occasione di un gol in fuorigioco di Lukaku.

Al 74’ arriva il colpo di grazia: su un calcio d’angolo, Dragusin fa la torre e serve Thorsby che insacca.

Il tecnico lusitano cerca di spingere al massimo mettendo dentro anche El Shaarawy, Azmoun e Aouar, ma la mossa è controproducente. I rossoblù sfruttano una Roma squilibrata, Frendrup serve verso il centro dell’area dove trova il neo entrato Messias. L’ex Milan conclude a botta sicura e segna il 4-1. Cappotto per la Roma che rimane a quota 5 punti a -7 dalla zona Champions League. Il Genoa invece va a quota 7 punti.