Sinner, che tegola: ora è ufficiale

Il noto tennista italiano, Jannik Sinner, deve fare i conti con una vera e propria batosta: tutto deciso, è arrivato l’annuncio ufficiale

Che Jannik Sinner sia uno dei tennisti più forti nell’intero circuito non c’è alcun dubbio. Non a caso, il tennista nato a San Candido è l’atleta azzurro più presente in Coppa Davis negli ultimi tre anni. Ad ogni modo, il talento altoatesino ha dato forfait alla fase a gironi del torneo per nazionali andata in scena nelle ultime settimane in quel di Bologna.

Sinner, di recente, ha motivato tale scelta sottolineando di non aver avuto abbastanza tempo per recuperare un’adeguata condizione psicofisica, dopo i tornei disputati in America. Il cammino agli US Open non è stato all’altezza delle aspettative, con Sinner che ha dovuto alzare bandiera bianca agli ottavi di finale nel match contro Zverev.

Una delusione non da poco, che ha spinto poi il giovane fuoriclasse a prendersi un momento di pausa per ritrovare le energie. L’assenza voluta in Coppa Davis, però, gli è costata qualche critica, anche da parte di alcuni organi di stampa dallo spessore elevato.

In particolare, Sinner è stato preso di mira pure da ‘La Gazzetta dello Sport’, che ha contribuito ad alimentare le polemiche nei suoi confronti. Di certo la maglia della nazionale ha un valore enorme, ma è altrettanto vero come nel tennis moderno siano cruciali i periodi di riposo e gli allenamenti.

Tant’è che anche due giocatori del calibro di Roger Federer e Rafael Nadal hanno rinunciato a giocare in Coppa Davis in più occasioni. Ora Sinner è pronto a ripartire dall’ATP di Pechino (con Djokovic assente), per lasciarsi alle spalle questo brutto periodo e mostrare nuovamente sul campo le sue capacità fuori dal comune.

Da Rune ad Alcaraz: sorteggio durissimo per Sinner a Pechino

Attualmente, l’atleta classe 2001 si trova al numero 7 del ranking ATP e già in Cina il tennista azzurro potrebbe raggiungere la quarta posizione nella classifica mondiale. Una motivazione in più per dare il massimo dall’inizio alla fine del torneo.

Non sarà, però, una passeggiata trionfare in quel di Pechino. Entrando più nello specifico, è stato ufficializzato il tabellone della competizione in argomento e a Sinner non è andata affatto bene. Dal suo lato, infatti, avrà diversi big, senza contare l’esordio con l’insidioso collega britannico Daniel Evans. Dai quarti in poi, il cammino diventerà estremamente complicato.

Ai quarti il talento italiano potrebbe trovare Holger Rune oppure due alternative di lusso come Felix Auger Aliassime e Grigor Dimitrov. In semifinale, invece, potremmo assistere alla super sfida con Carlos Alcaraz, mentre in caso di finale Sinner affronterebbe uno tra Daniil Medvedev o altri top ten (Andrey Rublev o Stefanos Tsitsipas). Percorso arduo per il tennista altoatesino, ma come sempre sarà il campo a parlare.