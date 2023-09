Serie A, altro weekend di emozioni! Il Milan ospita la Lazio, Juve a Bergamo con l’Atalanta

Sarà una settima giornata di campionato particolarmente divertente e ricca di emozioni. Occhi puntati, in primis, su tre match.

Il primo è Milan-Lazio, in programma sabato alle ore 18, allo stadio Meazza. La squadra di Pioli è reduce da due successi di fila, i quali hanno permesso di agganciare i cugini nerazzurri in vetta, a 15 punti. “Solo” 7 punti raccolti, invece, sinora dalla squadra di Sarri: i biancocelesti hanno ottenuto la loro seconda vittoria nelle prime sei partite e ora dovranno recarsi in uno stadio che non porta loro benissimo.

Dal 1991, la Lazio ha vinto solo una volta contro il Milan a San Siro (nel 2019): la possibilità che la squadra di Sarri possa uscire con i tre punti dal big match di sabato pagherebbe 4,80 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 4,75 e su Betclic 4,73. Da segnalare anche la quota del semplice segno “2” all’intervallo, su Planetwin365 a 5,08; mentre su WilliamHill è a 4,60 e su Unibet 4,90.

Sempre nella serata di sabato, si giocherà anche Salernitana-Inter. I granata non stanno brillando e, nonostante l’obiettivo principale stagionale (la salvezza) sia ovviamente ancora alla portata, i soli 3 punti ottenuti sinora non fanno stare tranquillo Paulo Sousa. La squadra di Inzaghi viene da una sconfitta pesante contro il Sassuolo e ha tutta l’intenzione di tornare al successo: non è improbabile che i nerazzurri possano partire subito col piede giusto, vincendo già la prima frazione di gioco.

Anche in tal caso, segnaliamo il segno “2” all’intervallo, su Planetwin365 quotato 1,89; su WilliamHill 1,85 e su Unibet 1,87. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate in questo stadio, non sono stati realizzati più di due gol nei 90 minuti di gioco. Potrebbe accadere la stessa cosa anche sabato? Su Planetwin365 l’Under 2,5 è quotato 2,14; mentre su WilliamHill 2,10 e su Betclic 2,17.

Sicuramente più equilibrata, almeno sulla carta, la sfida tra Atalanta e Juventus, in programma domenica alle ore 18 al Gewiss Stadium. La squadra di Allegri ha vinto contro il Lecce, riscattandosi dopo la sconfitta con il Sassuolo e ora è terza con 13 punti; i bergamaschi, invece, sono reduci da due successi e ora sono al quarto posto con 12 punti.

Non è da escludere che possa essere un match molto vivace: segnaliamo l’Over 2,5 su Planetwin365 quotato 1,80; come WilliamHill, mentre su Betclic 1,82. Particolarmente allettante anche la quota del risultato esatto 2-2, su Planetwin365 a 12,44; mentre su Unibet è a 10,50 e su WilliamHill 13.